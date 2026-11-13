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Молодежные проекты получили гранты на 2,4 миллиарда рублей в 2026 году - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Молодежные проекты получили гранты на 2,4 миллиарда рублей в 2026 году
Молодежные проекты получили гранты на 2,4 миллиарда рублей в 2026 году - 13.11.2026, ПРАЙМ
Молодежные проекты получили гранты на 2,4 миллиарда рублей в 2026 году
Более трех тысяч молодежных проектов получили гранты на 2,4 миллиарда рублей в 2026 году, итоги грантовых конкурсов подвели на Всероссийском форуме "Пик... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T11:21+0300
2026-11-13T11:21+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Более трех тысяч молодежных проектов получили гранты на 2,4 миллиарда рублей в 2026 году, итоги грантовых конкурсов подвели на Всероссийском форуме "Пик возможностей" в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. В Кабардино-Балкарии на Всероссийском форуме "Пик возможностей" подвели итоги грантовых конкурсов Росмолодежи в 2026 году и презентовали новые конкурсы 2027 года, сообщили в Росмолодежи. "Более 3 тысяч молодежных проектов получили гранты на 2,4 миллиарда рублей в 2026 году", - говорится в релизе. Отмечается, что гранты получили около 2,5 тысяч молодых людей и 57 вузов, а победителями конкурса среди НКО стали 43 патриотических проекта - им выделено почти 70 миллионов рублей. "Грант – это возможность для каждого молодого человека воплотить в жизнь идею, которая сделает лучше жизнь в регионах, помочь тем, кто рядом, сохранить историческую память и традиции своего края, объединить единомышленников вокруг полезной цели", - сказал глава Росмолодежи Григорий Гуров, слова которого передает пресс-служба. Он подчеркнул, что Федеральное агентство по делам молодежи из года в год совершенствует конкурс "Росмолодежь.Гранты", чтобы у молодых людей становилось больше возможностей внести свой вклад в жизнь страны. "В 2027 году в конкурсе впервые появится номинация "Созидатели" для социальных предпринимателей – тех, кто строит свое дело, чтобы решать важные для общества задачи. Также поддержку на реализацию своих инициатив смогут получить колледжи и техникумы – до 8 миллионов рублей", - добавил Гуров.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
11:21 13.11.2026
 
Молодежные проекты получили гранты на 2,4 миллиарда рублей в 2026 году

Более трех тысяч молодежных проектов получили гранты на 2,4 миллиарда рублей в 2026 году

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Более трех тысяч молодежных проектов получили гранты на 2,4 миллиарда рублей в 2026 году, итоги грантовых конкурсов подвели на Всероссийском форуме "Пик возможностей" в Кабардино-Балкарии, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.
В Кабардино-Балкарии на Всероссийском форуме "Пик возможностей" подвели итоги грантовых конкурсов Росмолодежи в 2026 году и презентовали новые конкурсы 2027 года, сообщили в Росмолодежи.
"Более 3 тысяч молодежных проектов получили гранты на 2,4 миллиарда рублей в 2026 году", - говорится в релизе.
Отмечается, что гранты получили около 2,5 тысяч молодых людей и 57 вузов, а победителями конкурса среди НКО стали 43 патриотических проекта - им выделено почти 70 миллионов рублей.
"Грант – это возможность для каждого молодого человека воплотить в жизнь идею, которая сделает лучше жизнь в регионах, помочь тем, кто рядом, сохранить историческую память и традиции своего края, объединить единомышленников вокруг полезной цели", - сказал глава Росмолодежи Григорий Гуров, слова которого передает пресс-служба.
Он подчеркнул, что Федеральное агентство по делам молодежи из года в год совершенствует конкурс "Росмолодежь.Гранты", чтобы у молодых людей становилось больше возможностей внести свой вклад в жизнь страны.
"В 2027 году в конкурсе впервые появится номинация "Созидатели" для социальных предпринимателей – тех, кто строит свое дело, чтобы решать важные для общества задачи. Также поддержку на реализацию своих инициатив смогут получить колледжи и техникумы – до 8 миллионов рублей", - добавил Гуров.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
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