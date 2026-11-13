https://1prime.ru/20261113/hassetty-875223587.html
Хассетт опроверг сообщения СМИ о скором уходе из Белого дома
Хассетт опроверг сообщения СМИ о скором уходе из Белого дома - 13.11.2026, ПРАЙМ
Хассетт опроверг сообщения СМИ о скором уходе из Белого дома
Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт опроверг сообщения СМИ о том, что он может скоро покинуть администрацию президента США | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T23:16+0300
2026-11-13T23:16+0300
2026-11-13T23:16+0300
мировая экономика
общество
сша
дональд трамп
cnbc
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875223587.jpg?1794601007
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт опроверг сообщения СМИ о том, что он может скоро покинуть администрацию президента США Дональда Трампа.
"Неправда", - приводит реакцию Хассетта телеканал CNBC.
Ранее издание Semafor сообщило со ссылкой на источники, что Хассетт может покинуть администрацию в ближайшие недели и что он начал интересоваться возможностями трудоустройства за пределами Белого дома еще до промежуточных выборов в конгресс.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, дональд трамп, cnbc
Мировая экономика, Общество , США, Дональд Трамп, CNBC
Хассетт опроверг сообщения СМИ о скором уходе из Белого дома
Хассетт опроверг сообщения СМИ о скором уходе из Белого дома
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт опроверг сообщения СМИ о том, что он может скоро покинуть администрацию президента США Дональда Трампа.
"Неправда", - приводит реакцию Хассетта телеканал CNBC.
Ранее издание Semafor сообщило со ссылкой на источники, что Хассетт может покинуть администрацию в ближайшие недели и что он начал интересоваться возможностями трудоустройства за пределами Белого дома еще до промежуточных выборов в конгресс.