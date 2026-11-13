https://1prime.ru/20261113/hassetty-875223587.html

Хассетт опроверг сообщения СМИ о скором уходе из Белого дома

Хассетт опроверг сообщения СМИ о скором уходе из Белого дома - 13.11.2026, ПРАЙМ

Хассетт опроверг сообщения СМИ о скором уходе из Белого дома

Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт опроверг сообщения СМИ о том, что он может скоро покинуть администрацию президента США | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T23:16+0300

2026-11-13T23:16+0300

2026-11-13T23:16+0300

мировая экономика

общество

сша

дональд трамп

cnbc

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875223587.jpg?1794601007

ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт опроверг сообщения СМИ о том, что он может скоро покинуть администрацию президента США Дональда Трампа. "Неправда", - приводит реакцию Хассетта телеканал CNBC. Ранее издание Semafor сообщило со ссылкой на источники, что Хассетт может покинуть администрацию в ближайшие недели и что он начал интересоваться возможностями трудоустройства за пределами Белого дома еще до промежуточных выборов в конгресс.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, дональд трамп, cnbc