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Хассетт опроверг сообщения СМИ о скором уходе из Белого дома - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Хассетт опроверг сообщения СМИ о скором уходе из Белого дома
Хассетт опроверг сообщения СМИ о скором уходе из Белого дома - 13.11.2026, ПРАЙМ
Хассетт опроверг сообщения СМИ о скором уходе из Белого дома
Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт опроверг сообщения СМИ о том, что он может скоро покинуть администрацию президента США | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T23:16+0300
2026-11-13T23:16+0300
мировая экономика
общество
сша
дональд трамп
cnbc
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875223587.jpg?1794601007
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт опроверг сообщения СМИ о том, что он может скоро покинуть администрацию президента США Дональда Трампа. "Неправда", - приводит реакцию Хассетта телеканал CNBC. Ранее издание Semafor сообщило со ссылкой на источники, что Хассетт может покинуть администрацию в ближайшие недели и что он начал интересоваться возможностями трудоустройства за пределами Белого дома еще до промежуточных выборов в конгресс.
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40
192
40
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мировая экономика, общество , сша, дональд трамп, cnbc
Мировая экономика, Общество , США, Дональд Трамп, CNBC
23:16 13.11.2026
 
Хассетт опроверг сообщения СМИ о скором уходе из Белого дома

Хассетт опроверг сообщения СМИ о скором уходе из Белого дома

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт опроверг сообщения СМИ о том, что он может скоро покинуть администрацию президента США Дональда Трампа.
"Неправда", - приводит реакцию Хассетта телеканал CNBC.
Ранее издание Semafor сообщило со ссылкой на источники, что Хассетт может покинуть администрацию в ближайшие недели и что он начал интересоваться возможностями трудоустройства за пределами Белого дома еще до промежуточных выборов в конгресс.
 
Мировая экономикаОбществоСШАДональд ТрампCNBC
 
 
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