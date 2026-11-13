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Импорт вин в Россию из стран ЕС в сентябре вырос на 22% к августу

Импорт вин в Россию из стран ЕС в сентябре вырос на 22% к августу - 13.11.2026, ПРАЙМ

Импорт вин в Россию из стран ЕС в сентябре вырос на 22% к августу

Импорт вин в Россию из стран Евросоюза в сентябре вырос на 22% к августу - до 63,27 миллиона евро, следует из данных Евростата, которые проанализировало РИА... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T15:36+0300

2026-11-13T15:36+0300

2026-11-13T15:36+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Импорт вин в Россию из стран Евросоюза в сентябре вырос на 22% к августу - до 63,27 миллиона евро, следует из данных Евростата, которые проанализировало РИА Новости. В годовом выражении показатель продемонстрировал незначительное снижение - на 1%. За три квартала текущего года страны ЕС поставили в Россию вина на сумму 415,5 миллиона евро, что на 7,4% больше аналогичного периода 2025 года. Больше всего в сентябре Россия закупила итальянских вин - на 30,83 миллиона евро, в месячном выражении значение выросло на треть. За январь-сентябрь значение составило 171,5 миллиона евро, увеличившись в годовом выражении на 26%. Латвия, занявшаяся второе место, поставила продукции на 7,83 миллиона евро, показатель почти не изменился к сентябрю. С начала года Россия закупила у страны вина на 75,44 миллиона евро, сократив импорт на 6,4%. Тройку лидеров замыкает Франция - из этой страны было поставлено вин на сумму 6,41 миллиона евро, по сравнению с августом показатель вырос на 14,6%. В январе-сентябре импорт вырос на 3,6% - до 38,97 миллиона евро.

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бизнес, россия, латвия, франция, ес