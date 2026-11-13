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Индекс доллара готовится завершить неделю ростом

Индекс доллара готовится завершить неделю ростом - 13.11.2026, ПРАЙМ

Индекс доллара готовится завершить неделю ростом

Индекс доллара поднимается в пятницу, неделю также готовится завершить в плюсе, следует из данных торгов. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T22:25+0300

2026-11-13T22:25+0300

2026-11-13T22:25+0300

рынок

сша

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Индекс доллара поднимается в пятницу, неделю также готовится завершить в плюсе, следует из данных торгов. По состоянию на 22.03 мск индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,2% - до 103,39 пункта. В среду показатель превысил отметку в 103 пункта впервые с 10 апреля 2025 года. Курс евро к доллару в то же время снижался до 1,1027 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1055 доллара за евро. Индекс доллара с начала текущей недели вырос на 1%, евро подешевел к доллару на тот же 1%. "Для доллара сложились практически идеальные условия", - приводит агентство Блумберг мнение стратега Bank of America Алекса Коэна (Alex Cohen), который сослался на более сильные, чем ожидалось, данные по рынку труда и инфляции. Безработица в США в октябре неожиданно снизилась - до 4,1% с 4,2% в сентябре. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 165 тысяч при прогнозе увеличения на 65 тысяч. Рост потребительских цен в США по итогам октября замедлился до 0,4% с уровня сентября в 0,6%. Аналитики при этом ждали показатель на уровне 0,3%. Данные по годовой инфляции не были опубликованы в связи с шатдауном правительства страны в 2025 году. Базовая инфляция в месячном выражении также оказалась чуть выше прогнозов, оставшись на уровне сентября в 0,3%. Динамика потребительских цен оказывает влияние на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике. По данным CME Group, 89,4% аналитиков ждут повышения учетной ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов - до 4-4,25%. Опрошенные также теперь рассматривают вариант повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5%.

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рынок, сша, bank of america