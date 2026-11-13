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Аэродромную инфраструктуру аэропорта Якутска модернизируют - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Аэродромную инфраструктуру аэропорта Якутска модернизируют
Аэродромную инфраструктуру аэропорта Якутска модернизируют - 13.11.2026, ПРАЙМ
Аэродромную инфраструктуру аэропорта Якутска модернизируют
Аэродромная инфраструктура аэропорта Якутска будет модернизирована и реконструирована, соответствующий госконтракт был подписан, говорится в сообщении... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:07+0300
2026-11-13T13:07+0300
бизнес
россия
якутск
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Аэродромная инфраструктура аэропорта Якутска будет модернизирована и реконструирована, соответствующий госконтракт был подписан, говорится в сообщении Ространсмодернизации. "Заключен государственный контракт на реконструкцию аэродромного комплекса международного аэропорта "Якутск", - говорится в сообщении. В рамках модернизации будут реконструированы линии связи, оборудование, очистные сооружения, трансформаторные подстанции, водоотводная и дренажная системы. Следующим этапом станет утверждение детализированного графика производства работ. После этого подрядная организация приступит к строительно-монтажным работам, указывается также в сообщении. "Реализация проекта будет способствовать повышению надежности функционирования аэродромной инфраструктуры и обеспечению условий для ее безопасной эксплуатации", - подчеркнули в организации.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, якутск
Бизнес, РОССИЯ, Якутск
13:07 13.11.2026
 
Аэродромную инфраструктуру аэропорта Якутска модернизируют

Аэродромная инфраструктура аэропорта Якутска будет модернизирована и реконструирована

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Аэродромная инфраструктура аэропорта Якутска будет модернизирована и реконструирована, соответствующий госконтракт был подписан, говорится в сообщении Ространсмодернизации.
"Заключен государственный контракт на реконструкцию аэродромного комплекса международного аэропорта "Якутск", - говорится в сообщении.
В рамках модернизации будут реконструированы линии связи, оборудование, очистные сооружения, трансформаторные подстанции, водоотводная и дренажная системы.
Следующим этапом станет утверждение детализированного графика производства работ. После этого подрядная организация приступит к строительно-монтажным работам, указывается также в сообщении.
"Реализация проекта будет способствовать повышению надежности функционирования аэродромной инфраструктуры и обеспечению условий для ее безопасной эксплуатации", - подчеркнули в организации.
 
БизнесРОССИЯЯкутск
 
 
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