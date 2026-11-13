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Аэродромную инфраструктуру аэропорта Якутска модернизируют

Аэродромную инфраструктуру аэропорта Якутска модернизируют - 13.11.2026, ПРАЙМ

Аэродромную инфраструктуру аэропорта Якутска модернизируют

Аэродромная инфраструктура аэропорта Якутска будет модернизирована и реконструирована, соответствующий госконтракт был подписан, говорится в сообщении... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:07+0300

2026-11-13T13:07+0300

2026-11-13T13:07+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Аэродромная инфраструктура аэропорта Якутска будет модернизирована и реконструирована, соответствующий госконтракт был подписан, говорится в сообщении Ространсмодернизации. "Заключен государственный контракт на реконструкцию аэродромного комплекса международного аэропорта "Якутск", - говорится в сообщении. В рамках модернизации будут реконструированы линии связи, оборудование, очистные сооружения, трансформаторные подстанции, водоотводная и дренажная системы. Следующим этапом станет утверждение детализированного графика производства работ. После этого подрядная организация приступит к строительно-монтажным работам, указывается также в сообщении. "Реализация проекта будет способствовать повышению надежности функционирования аэродромной инфраструктуры и обеспечению условий для ее безопасной эксплуатации", - подчеркнули в организации.

якутск

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бизнес, россия, якутск