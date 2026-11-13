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Инвестиции в основной капитал в России снизились в третьем квартале
Инвестиции в основной капитал в России снизились в третьем квартале - 13.11.2026, ПРАЙМ
Инвестиции в основной капитал в России снизились в третьем квартале
Инвестиции в основной капитал в России в третьем квартале снизились на 6,2% в годовом выражении, по итогам девяти месяцев текущего года - на 8,5%, следует из... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T20:09+0300
2026-11-13T20:09+0300
2026-11-13T20:09+0300
россия
росстат
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в третьем квартале снизились на 6,2% в годовом выражении, по итогам девяти месяцев текущего года - на 8,5%, следует из данных Росстата.
В номинальном выражении объем инвестиций в третьем квартале составил 10,7 триллиона рублей, по итогам девяти месяцев - 26,9 триллиона рублей.
Как ранее сообщал Росстат, инвестиции в основной капитал в России снизились по итогам первого квартала на 14,3% в годовом выражении, во втором - на 6,2%.
В сентябре Минэкономразвития ухудшило прогноз снижения инвестиций в основной капитал в России в 2026 году с 1,5% до 5,4%. В 2027 году министерство ожидает рост инвестиций на уровне 0,2%, в 2028 и 2029 годах - на 2,5% и 3% соответственно.
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россия, росстат
Инвестиции в основной капитал в России снизились в третьем квартале
Росстат: инвестиции в основной капитал в России в III квартале снизились на 6,2%
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в России в третьем квартале снизились на 6,2% в годовом выражении, по итогам девяти месяцев текущего года - на 8,5%, следует из данных Росстата.
В номинальном выражении объем инвестиций в третьем квартале составил 10,7 триллиона рублей, по итогам девяти месяцев - 26,9 триллиона рублей.
Как ранее сообщал Росстат, инвестиции в основной капитал в России снизились по итогам первого квартала на 14,3% в годовом выражении, во втором - на 6,2%.
В сентябре Минэкономразвития ухудшило прогноз снижения инвестиций в основной капитал в России в 2026 году с 1,5% до 5,4%. В 2027 году министерство ожидает рост инвестиций на уровне 0,2%, в 2028 и 2029 годах - на 2,5% и 3% соответственно.