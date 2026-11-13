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Инвесторы начали сомневаться в способности ЕС соблюдать верховенство права - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Инвесторы начали сомневаться в способности ЕС соблюдать верховенство права
Инвесторы начали сомневаться в способности ЕС соблюдать верховенство права - 13.11.2026, ПРАЙМ
Инвесторы начали сомневаться в способности ЕС соблюдать верховенство права
Международные инвесторы начали сомневаться в способности Европы соблюдать верховенство права на фоне идеи использования замороженных российских активов, заявила | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:31+0300
2026-11-13T10:40+0300
финансы
банки
европа
украина
бельгия
euroclear
ес
банк россии
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Международные инвесторы начали сомневаться в способности Европы соблюдать верховенство права на фоне идеи использования замороженных российских активов, заявила глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен в интервью газете Le Soir. "Во время своих поездок я замечаю, что многие инвесторы следили за прошлогодними дискуссиями и теперь задаются вопросом, способна ли Европа по-прежнему соблюдать верховенство права", - сказала Урбен. По ее словам, обсуждение возможной передачи российских активов Евросоюзу или специально созданной структуре создает угрозу репутации европейской финансовой системы и может привести к оттоку депозитов из Европы. Глава Euroclear подчеркнула, что международные инвесторы сейчас еще "доверяют европейским рынкам, благодаря предсказуемости законодательства, защите собственности и соблюдению правовых норм". Она предупредила, что утрата этого доверия особенно опасна в условиях, когда Европе необходимы инвестиции в оборону, цифровую трансформацию и решение проблем старения населения. В депозитарии Euroclear находятся порядка 200 миллиардов евро замороженных российских активов. В ЕС продолжают обсуждать возможности их использования для финансирования Украины, несмотря на возражения Бельгии и предупреждения о юридических и финансовых рисках. Российские власти неоднократно заявляли, что заморозка активов нарушает имущественные права России. Банк России подал к Euroclear иск о взыскании убытков, а также оспаривает в Суде ЕС ограничения, которые затрудняют исполнение российских судебных решений за рубежом.
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финансы, банки, европа, украина, бельгия, euroclear, ес, банк россии
Финансы, Банки, ЕВРОПА, УКРАИНА, БЕЛЬГИЯ, Euroclear, ЕС, Банк России
10:31 13.11.2026 (обновлено: 10:40 13.11.2026)
 
Инвесторы начали сомневаться в способности ЕС соблюдать верховенство права

Euroclear: инвесторы сомневаются в соблюдении верховенства права в ЕС из-за активов России

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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - ПРАЙМ. Международные инвесторы начали сомневаться в способности Европы соблюдать верховенство права на фоне идеи использования замороженных российских активов, заявила глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен в интервью газете Le Soir.
"Во время своих поездок я замечаю, что многие инвесторы следили за прошлогодними дискуссиями и теперь задаются вопросом, способна ли Европа по-прежнему соблюдать верховенство права", - сказала Урбен.
По ее словам, обсуждение возможной передачи российских активов Евросоюзу или специально созданной структуре создает угрозу репутации европейской финансовой системы и может привести к оттоку депозитов из Европы.
Глава Euroclear подчеркнула, что международные инвесторы сейчас еще "доверяют европейским рынкам, благодаря предсказуемости законодательства, защите собственности и соблюдению правовых норм".
Она предупредила, что утрата этого доверия особенно опасна в условиях, когда Европе необходимы инвестиции в оборону, цифровую трансформацию и решение проблем старения населения.
В депозитарии Euroclear находятся порядка 200 миллиардов евро замороженных российских активов. В ЕС продолжают обсуждать возможности их использования для финансирования Украины, несмотря на возражения Бельгии и предупреждения о юридических и финансовых рисках.
Российские власти неоднократно заявляли, что заморозка активов нарушает имущественные права России. Банк России подал к Euroclear иск о взыскании убытков, а также оспаривает в Суде ЕС ограничения, которые затрудняют исполнение российских судебных решений за рубежом.
 
ФинансыБанкиЕВРОПАУКРАИНАБЕЛЬГИЯEuroclearЕСБанк России
 
 
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