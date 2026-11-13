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Украинские ракеты выйдут на IPO

Украинские ракеты выйдут на IPO - 13.11.2026, ПРАЙМ

Украинские ракеты выйдут на IPO

Украинский ракетный стартап Orbit Boy планирует привлечь около 300 миллионов евро, в том числе через IPO, чтобы выйти на рынок космических запусков, пишет... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:45+0300

2026-11-13T13:45+0300

2026-11-13T13:45+0300

украина

великобритания

ipo

ракеты

германия

италия

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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Украинский ракетный стартап Orbit Boy планирует привлечь около 300 миллионов евро, в том числе через IPO, чтобы выйти на рынок космических запусков, пишет Bloomberg."Мы работаем с финансовым консультантом над потенциальным IPO и ведем переговоры с инвесторами, желающими вложить капитал", — заявил генеральный директор и соучредитель компании Владимир Усов.Он добавил, что листинг во Франкфурте возможен в конце следующего года, а после него компания может рассмотреть двойной листинг в Нью-Йорке.Усов ранее возглавлял Государственное космическое агентство Украины, а в 2021 году основал Orbit Boy на собственные средства. Компания с украинскими корнями зарегистрирована в Великобритании и осуществляет деятельность в Германии и Италии. Она разрабатывает мобильную систему запуска в космос микроспутников с самолетов на высоте 10 тысяч метров.По словам Усова, Orbit Boy уже провела два успешных суборбитальных запуска. Следующим шагом станет тестирование орбитальных запусков в течение 12–18 месяцев, для чего компании потребуется около 50 миллионов евро. Еще порядка 250 миллионов евро нужно для наращивания производства ракет и выхода на коммерческий уровень, что, по его мнению, должно произойти примерно через два года.Компания рассматривает возможность размещения производства ракет в Баварии и ведет переговоры о получении грантов.

украина

великобритания

германия

италия

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украина, великобритания, ipo, ракеты, германия, италия