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ИИ-агенты "Яндекса" смогут вести голосовые диалоги с пользователями - 13.11.2026, ПРАЙМ
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ИИ-агенты "Яндекса" смогут вести голосовые диалоги с пользователями
ИИ-агенты "Яндекса" смогут вести голосовые диалоги с пользователями - 13.11.2026, ПРАЙМ
ИИ-агенты "Яндекса" смогут вести голосовые диалоги с пользователями
Голосовые ИИ-агенты на базе новых речевых моделей "Яндекса" смогут вести естественные диалоги с пользователями, рассказали РИА Новости в компании Yandex B2B... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:56+0300
2026-11-13T10:59+0300
технологии
яндекс
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Голосовые ИИ-агенты на базе новых речевых моделей "Яндекса" смогут вести естественные диалоги с пользователями, рассказали РИА Новости в компании Yandex B2B Tech. "Голосовые ИИ-агенты на базе новых моделей Yandex AI Studio смогут вести более естественный диалог с пользователями и самостоятельно решать больше задач без участия оператора", - сказали в компании. Отмечается, что ИИ-агенты смогут менять интонацию в зависимости от контекста разговора, реагировать на перебивания и быстро выполнять многошаговые запросы клиентов. Так, благодаря новым моделям бизнес сможет в десятки раз увеличить долю обращений, которые решаются без участия человека. Компании могут создавать и настраивать голосовых агентов с помощью текстовых инструкций, а также подключать их к корпоративным системам и тестировать различные сценарии обслуживания клиентов прямо в интерфейсе платформы. Как отметили в компании, модель Speech TTS Live анализирует смысл текста и самостоятельно подбирает интонацию, расставляет акценты и паузы. Также доступны специальные варианты для медицинских сценариев и аудиогидов. В свою очередь обновленная модель Speech Realtime Max позволяет создавать голосовых агентов, способных решать несколько связанных задач за один звонок: ИИ перенести запись, рассчитать стоимость, применить скидку и отправить ссылку на оплату, обращаясь к корпоративным системам в реальном времени.
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технологии, яндекс
Технологии, Яндекс
10:56 13.11.2026 (обновлено: 10:59 13.11.2026)
 
ИИ-агенты "Яндекса" смогут вести голосовые диалоги с пользователями

Yandex B2B Tech: голосовые ИИ-агенты смогут вести естественные диалоги с пользователями

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Голосовые ИИ-агенты на базе новых речевых моделей "Яндекса" смогут вести естественные диалоги с пользователями, рассказали РИА Новости в компании Yandex B2B Tech.
"Голосовые ИИ-агенты на базе новых моделей Yandex AI Studio смогут вести более естественный диалог с пользователями и самостоятельно решать больше задач без участия оператора", - сказали в компании.
Отмечается, что ИИ-агенты смогут менять интонацию в зависимости от контекста разговора, реагировать на перебивания и быстро выполнять многошаговые запросы клиентов. Так, благодаря новым моделям бизнес сможет в десятки раз увеличить долю обращений, которые решаются без участия человека.
Компании могут создавать и настраивать голосовых агентов с помощью текстовых инструкций, а также подключать их к корпоративным системам и тестировать различные сценарии обслуживания клиентов прямо в интерфейсе платформы.
Как отметили в компании, модель Speech TTS Live анализирует смысл текста и самостоятельно подбирает интонацию, расставляет акценты и паузы. Также доступны специальные варианты для медицинских сценариев и аудиогидов.
В свою очередь обновленная модель Speech Realtime Max позволяет создавать голосовых агентов, способных решать несколько связанных задач за один звонок: ИИ перенести запись, рассчитать стоимость, применить скидку и отправить ссылку на оплату, обращаясь к корпоративным системам в реальном времени.
 
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