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ИИ-агенты "Яндекса" смогут вести голосовые диалоги с пользователями

ИИ-агенты "Яндекса" смогут вести голосовые диалоги с пользователями - 13.11.2026, ПРАЙМ

ИИ-агенты "Яндекса" смогут вести голосовые диалоги с пользователями

Голосовые ИИ-агенты на базе новых речевых моделей "Яндекса" смогут вести естественные диалоги с пользователями, рассказали РИА Новости в компании Yandex B2B... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:56+0300

2026-11-13T10:56+0300

2026-11-13T10:59+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Голосовые ИИ-агенты на базе новых речевых моделей "Яндекса" смогут вести естественные диалоги с пользователями, рассказали РИА Новости в компании Yandex B2B Tech. "Голосовые ИИ-агенты на базе новых моделей Yandex AI Studio смогут вести более естественный диалог с пользователями и самостоятельно решать больше задач без участия оператора", - сказали в компании. Отмечается, что ИИ-агенты смогут менять интонацию в зависимости от контекста разговора, реагировать на перебивания и быстро выполнять многошаговые запросы клиентов. Так, благодаря новым моделям бизнес сможет в десятки раз увеличить долю обращений, которые решаются без участия человека. Компании могут создавать и настраивать голосовых агентов с помощью текстовых инструкций, а также подключать их к корпоративным системам и тестировать различные сценарии обслуживания клиентов прямо в интерфейсе платформы. Как отметили в компании, модель Speech TTS Live анализирует смысл текста и самостоятельно подбирает интонацию, расставляет акценты и паузы. Также доступны специальные варианты для медицинских сценариев и аудиогидов. В свою очередь обновленная модель Speech Realtime Max позволяет создавать голосовых агентов, способных решать несколько связанных задач за один звонок: ИИ перенести запись, рассчитать стоимость, применить скидку и отправить ссылку на оплату, обращаясь к корпоративным системам в реальном времени.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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