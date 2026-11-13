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"Яндекс Такси" предупредило о возможном длительном ожидании машин в Москве - 13.11.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс Такси" предупредило о возможном длительном ожидании машин в Москве
"Яндекс Такси" предупредило о возможном длительном ожидании машин в Москве - 13.11.2026, ПРАЙМ
"Яндекс Такси" предупредило о возможном длительном ожидании машин в Москве
"Яндекс Такси" предупредило пассажиров о возможном длительном ожидании машин в Москве из-за непогоды, следует из сообщения в приложении агрегатора. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T22:58+0300
2026-11-13T22:58+0300
бизнес
москва
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс Такси" предупредило пассажиров о возможном длительном ожидании машин в Москве из-за непогоды, следует из сообщения в приложении агрегатора. Ранее синоптики Гидрометцентра России сообщили РИА Новости, что в Москве и области из-за сильного дождя и ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. "Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте", - говорится в приложении. При этом ливень почти не сказался на ценах на поездки, несмотря на надбавку из-за высокого спроса.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
22:58 13.11.2026
 
"Яндекс Такси" предупредило о возможном длительном ожидании машин в Москве

"Яндекс Такси" предупредило о возможном длительном ожидании машин в Москве из-за непогоды

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. "Яндекс Такси" предупредило пассажиров о возможном длительном ожидании машин в Москве из-за непогоды, следует из сообщения в приложении агрегатора.
Ранее синоптики Гидрометцентра России сообщили РИА Новости, что в Москве и области из-за сильного дождя и ветра объявлен желтый уровень погодной опасности.
"Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте", - говорится в приложении.
При этом ливень почти не сказался на ценах на поездки, несмотря на надбавку из-за высокого спроса.
 
БизнесМОСКВА
 
 
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