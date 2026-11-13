https://1prime.ru/20261113/jaroslavl-875182550.html

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения - 13.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T02:00+0300

2026-11-13T02:00+0300

2026-11-13T02:00+0300

бизнес

ярославль

росавиация

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875182550.jpg?1794524438

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. "Аэропорт Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. ‍‍‍ Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

ярославль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ярославль, росавиация