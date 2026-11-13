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Кабмин внес в Госдуму законопроект о беспилотных авто - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Кабмин внес в Госдуму законопроект о беспилотных авто
Кабмин внес в Госдуму законопроект о беспилотных авто - 13.11.2026, ПРАЙМ
Кабмин внес в Госдуму законопроект о беспилотных авто
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает постоянные правила эксплуатации высокоавтоматизированных (беспилотных) транспортных... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T14:51+0300
2026-11-13T14:51+0300
бизнес
россия
общество
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875206173.jpg?1794570683
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает постоянные правила эксплуатации высокоавтоматизированных (беспилотных) транспортных средств на дорогах общего пользования, документ доступен в думской электронной базе. Согласно документу, к беспилотным будут относиться машины с третьим, четвертым или пятым уровнем автоматизации. Проект определяет условия их допуска к участию в дорожном движении, обязанности изготовителей, владельцев, водителей и операторов дистанционной поддержки, правила страхования. Новой нормой также предлагается определить ответственность за ДТП с беспилотными автомобилями. Нести ответственность будет лицо, осуществлявшее контроль за движением в момент причинения вреда. Однако, если водитель не установлен или его не было, то ответственность понесет владелец транспортного средства. "Проект разработан в целях регулирования эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования", - говорится в пояснительной записке. В документе отмечается, что сейчас беспилотники тестируются в рамках экспериментальных правовых режимов с 2018 года. Новый закон, по словам авторов, позволит "легализовать" их движение на всех дорогах и трамвайных путях России после окончания сроков действия этих режимов. Уточняется, что к 2050 году доля беспилотных автомобилей на дорогах может достичь 50%. Как указывают авторы, для машин с четвертым и пятым уровнем автоматизации водитель может не находиться в салоне, а за движением будет следить оператор дистанционной поддержки. Беспилотные автомобили должны быть оснащены устройством регистрации данных ("черным ящиком"), аппаратурой ГЛОНАСС и средствами защиты от постороннего вмешательства. Кроме того, предлагается разрешить использовать такие машины для перевозок пассажиров и грузов, в том числе в такси и на регулярных маршрутах. Проектом предлагается принять отдельный закон "О высокоавтоматизированных транспортных средствах" и внести изменения в ряд других законов.
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бизнес, россия, общество , госдума
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Госдума
14:51 13.11.2026
 
Кабмин внес в Госдуму законопроект о беспилотных авто

Правительство внесло в Госдуму проект о правилах эксплуатации беспилотных автомобилей

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает постоянные правила эксплуатации высокоавтоматизированных (беспилотных) транспортных средств на дорогах общего пользования, документ доступен в думской электронной базе.
Согласно документу, к беспилотным будут относиться машины с третьим, четвертым или пятым уровнем автоматизации. Проект определяет условия их допуска к участию в дорожном движении, обязанности изготовителей, владельцев, водителей и операторов дистанционной поддержки, правила страхования.
Новой нормой также предлагается определить ответственность за ДТП с беспилотными автомобилями. Нести ответственность будет лицо, осуществлявшее контроль за движением в момент причинения вреда. Однако, если водитель не установлен или его не было, то ответственность понесет владелец транспортного средства.
"Проект разработан в целях регулирования эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования", - говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что сейчас беспилотники тестируются в рамках экспериментальных правовых режимов с 2018 года. Новый закон, по словам авторов, позволит "легализовать" их движение на всех дорогах и трамвайных путях России после окончания сроков действия этих режимов. Уточняется, что к 2050 году доля беспилотных автомобилей на дорогах может достичь 50%.
Как указывают авторы, для машин с четвертым и пятым уровнем автоматизации водитель может не находиться в салоне, а за движением будет следить оператор дистанционной поддержки. Беспилотные автомобили должны быть оснащены устройством регистрации данных ("черным ящиком"), аппаратурой ГЛОНАСС и средствами защиты от постороннего вмешательства. Кроме того, предлагается разрешить использовать такие машины для перевозок пассажиров и грузов, в том числе в такси и на регулярных маршрутах.
Проектом предлагается принять отдельный закон "О высокоавтоматизированных транспортных средствах" и внести изменения в ряд других законов.
 
БизнесРОССИЯОбществоГосдума
 
 
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