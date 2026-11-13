https://1prime.ru/20261113/kaliningrad-875210009.html
В Калининграде началось производство бензинового внедорожника Tank 400
В Калининграде началось производство бензинового внедорожника Tank 400 - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Калининграде началось производство бензинового внедорожника Tank 400
Производство третьей модели бренда Tank - бензиновой версии внедорожника Tank 400 - стартовало на заводе "Автотор" в Калининграде, сообщили в пресс-службе... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T16:16+0300
2026-11-13T16:16+0300
2026-11-13T16:16+0300
бизнес
россия
калининград
автотор
great wall
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Производство третьей модели бренда Tank - бензиновой версии внедорожника Tank 400 - стартовало на заводе "Автотор" в Калининграде, сообщили в пресс-службе концерна Great Wall Motors, которому принадлежит бренд Tank.
"Третья модель внедорожного бренда встала на конвейер "Автотора" в Калининграде. В Калининграде началось производство рамного внедорожника Tank 400. На предприятии "Автотор" налажен выпуск бензиновой версии внедорожной модели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе автомобили производят на базе сваренных и окрашенных кузовов. До этого, в мае текущего года в Калининграде началось производство модели Tank 300, а в октябре - Tank 500 в бенизиновой и гибридной версиях.
Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 245 лошадиных сил и девятиступенчатой коробкой передач.
"Внедорожник адаптирован к российским условиям эксплуатации и оснащен зимним пакетом, включая подогрев всех сидений, руля, лобового и заднего стекол, зеркал заднего вида и форсунок омывателя, бачком омывателя увеличенного объема", - добавили в Great Wall.
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бизнес, россия, калининград, автотор, great wall
Бизнес, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Автотор, Great Wall
В Калининграде началось производство бензинового внедорожника Tank 400
На заводе "Автотор" началось производство бензиновой версии внедорожника Tank 400
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Производство третьей модели бренда Tank - бензиновой версии внедорожника Tank 400 - стартовало на заводе "Автотор" в Калининграде, сообщили в пресс-службе концерна Great Wall Motors, которому принадлежит бренд Tank.
"Третья модель внедорожного бренда встала на конвейер "Автотора" в Калининграде. В Калининграде началось производство рамного внедорожника Tank 400. На предприятии "Автотор" налажен выпуск бензиновой версии внедорожной модели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе автомобили производят на базе сваренных и окрашенных кузовов. До этого, в мае текущего года в Калининграде началось производство модели Tank 300, а в октябре - Tank 500 в бенизиновой и гибридной версиях.
Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 245 лошадиных сил и девятиступенчатой коробкой передач.
"Внедорожник адаптирован к российским условиям эксплуатации и оснащен зимним пакетом, включая подогрев всех сидений, руля, лобового и заднего стекол, зеркал заднего вида и форсунок омывателя, бачком омывателя увеличенного объема", - добавили в Great Wall.