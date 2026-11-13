Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Капитализация крипторынка с начала суток упала на 80 миллиардов долларов - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/kapitalizatsija-875185634.html
Капитализация крипторынка с начала суток упала на 80 миллиардов долларов
Капитализация крипторынка с начала суток упала на 80 миллиардов долларов - 13.11.2026, ПРАЙМ
Капитализация крипторынка с начала суток упала на 80 миллиардов долларов
Совокупная капитализация мирового криптовалютного рынка с начала суток упала до 2,31 триллиона долларов с 2,39 триллиона на начало суток, то есть на 80... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T08:44+0300
2026-11-13T08:52+0300
финансы
coinmarketcap
binance
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875185634.jpg?1794549172
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Совокупная капитализация мирового криптовалютного рынка с начала суток упала до 2,31 триллиона долларов с 2,39 триллиона на начало суток, то есть на 80 миллиардов долларов, или на 3%, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Доля биткоина на рынке составляет при этом 60%. А его капитализация с начала суток упала до 1,375 триллиона долларов с 1,435 триллиона, что соответствует потерям в 60 миллиардов долларов, следует из данных портала. В последние часы стоимость биткоина начала резко снижаться. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 6,5% за сутки, до 68,83 тысячи долларов - цена находится ниже 70 тысяч долларов впервые с 20 августа.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, coinmarketcap, binance
Финансы, CoinMarketCap, Binance
08:44 13.11.2026 (обновлено: 08:52 13.11.2026)
 
Капитализация крипторынка с начала суток упала на 80 миллиардов долларов

Coinmarketcap: капитализация крипторынка с начала суток упала на 80 миллиардов долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Совокупная капитализация мирового криптовалютного рынка с начала суток упала до 2,31 триллиона долларов с 2,39 триллиона на начало суток, то есть на 80 миллиардов долларов, или на 3%, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Доля биткоина на рынке составляет при этом 60%. А его капитализация с начала суток упала до 1,375 триллиона долларов с 1,435 триллиона, что соответствует потерям в 60 миллиардов долларов, следует из данных портала.
В последние часы стоимость биткоина начала резко снижаться. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 6,5% за сутки, до 68,83 тысячи долларов - цена находится ниже 70 тысяч долларов впервые с 20 августа.
 
ФинансыCoinMarketCapBinance
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала