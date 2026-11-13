https://1prime.ru/20261113/kapitalizatsija-875185634.html

Капитализация крипторынка с начала суток упала на 80 миллиардов долларов

Капитализация крипторынка с начала суток упала на 80 миллиардов долларов - 13.11.2026, ПРАЙМ

Капитализация крипторынка с начала суток упала на 80 миллиардов долларов

Совокупная капитализация мирового криптовалютного рынка с начала суток упала до 2,31 триллиона долларов с 2,39 триллиона на начало суток, то есть на 80... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T08:44+0300

2026-11-13T08:44+0300

2026-11-13T08:52+0300

финансы

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Совокупная капитализация мирового криптовалютного рынка с начала суток упала до 2,31 триллиона долларов с 2,39 триллиона на начало суток, то есть на 80 миллиардов долларов, или на 3%, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Доля биткоина на рынке составляет при этом 60%. А его капитализация с начала суток упала до 1,375 триллиона долларов с 1,435 триллиона, что соответствует потерям в 60 миллиардов долларов, следует из данных портала. В последние часы стоимость биткоина начала резко снижаться. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 6,5% за сутки, до 68,83 тысячи долларов - цена находится ниже 70 тысяч долларов впервые с 20 августа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, coinmarketcap, binance