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Казахстан создаст лабораторию для получения и трансплантации эмбрионов КРС - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Казахстан создаст лабораторию для получения и трансплантации эмбрионов КРС
Казахстан создаст лабораторию для получения и трансплантации эмбрионов КРС - 13.11.2026, ПРАЙМ
Казахстан создаст лабораторию для получения и трансплантации эмбрионов КРС
Заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Амангалий Бердалин подписал в США меморандум о сотрудничестве с компанией Trans Ova Genetics, который... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T17:12+0300
2026-11-13T17:12+0300
мировая экономика
казахстан
сша
центральная азия
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АСТАНА, 13 ноя - ПРАЙМ. Заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Амангалий Бердалин подписал в США меморандум о сотрудничестве с компанией Trans Ova Genetics, который предусматривает создание в республике лаборатории для получения и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота (КРС), сообщает казахстанское аграрное ведомство. "Соглашение предусматривает создание в Казахстане специализированной эмбриологической лаборатории для получения, оценки, криоконсервации и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота, обучение казахстанских специалистов с привлечением зарубежных экспертов", - говорится в сообщении. По данным минсельхоза Казахстана, в настоящее время в стране реализуются шесть проектов полного цикла по производству красного мяса, также на юге строится первая специализированная скотная биржа. Сообщается, что стороны договорились о сотрудничестве в обучении казахстанских специалистов проведению скотных аукционов по американским стандартам прозрачного ценообразования. В министерстве добавили, что еще одним перспективным направлением сотрудничества двух стран названо молочное животноводство, за последние годы в стране построено более 100 современных молочно-товарных ферм, средняя стоимость каждой составляет около 9 миллионов долларов. Предусмотрено льготное кредитование строительства еще 50 высокоэффективных молочно-товарных ферм, американским компаниям предложено участвовать как в оснащении комплексов, так и в локализации сборки оборудования в Казахстане с выходом на рынки Центральной Азии, отметили в казахстанском минсельхозе.
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мировая экономика, казахстан, сша, центральная азия
Мировая экономика, КАЗАХСТАН, США, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
17:12 13.11.2026
 
Казахстан создаст лабораторию для получения и трансплантации эмбрионов КРС

Казахстан и США создадут в стране лабораторию для получения и трансплантации эмбрионов КРС

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АСТАНА, 13 ноя - ПРАЙМ. Заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Амангалий Бердалин подписал в США меморандум о сотрудничестве с компанией Trans Ova Genetics, который предусматривает создание в республике лаборатории для получения и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота (КРС), сообщает казахстанское аграрное ведомство.
"Соглашение предусматривает создание в Казахстане специализированной эмбриологической лаборатории для получения, оценки, криоконсервации и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота, обучение казахстанских специалистов с привлечением зарубежных экспертов", - говорится в сообщении.
По данным минсельхоза Казахстана, в настоящее время в стране реализуются шесть проектов полного цикла по производству красного мяса, также на юге строится первая специализированная скотная биржа. Сообщается, что стороны договорились о сотрудничестве в обучении казахстанских специалистов проведению скотных аукционов по американским стандартам прозрачного ценообразования.
В министерстве добавили, что еще одним перспективным направлением сотрудничества двух стран названо молочное животноводство, за последние годы в стране построено более 100 современных молочно-товарных ферм, средняя стоимость каждой составляет около 9 миллионов долларов.
Предусмотрено льготное кредитование строительства еще 50 высокоэффективных молочно-товарных ферм, американским компаниям предложено участвовать как в оснащении комплексов, так и в локализации сборки оборудования в Казахстане с выходом на рынки Центральной Азии, отметили в казахстанском минсельхозе.
 
Мировая экономикаКАЗАХСТАНСШАЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
 
 
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