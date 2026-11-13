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Казахстан создаст лабораторию для получения и трансплантации эмбрионов КРС

Казахстан создаст лабораторию для получения и трансплантации эмбрионов КРС - 13.11.2026, ПРАЙМ

Казахстан создаст лабораторию для получения и трансплантации эмбрионов КРС

Заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Амангалий Бердалин подписал в США меморандум о сотрудничестве с компанией Trans Ova Genetics, который... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T17:12+0300

2026-11-13T17:12+0300

2026-11-13T17:12+0300

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АСТАНА, 13 ноя - ПРАЙМ. Заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Амангалий Бердалин подписал в США меморандум о сотрудничестве с компанией Trans Ova Genetics, который предусматривает создание в республике лаборатории для получения и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота (КРС), сообщает казахстанское аграрное ведомство. "Соглашение предусматривает создание в Казахстане специализированной эмбриологической лаборатории для получения, оценки, криоконсервации и трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота, обучение казахстанских специалистов с привлечением зарубежных экспертов", - говорится в сообщении. По данным минсельхоза Казахстана, в настоящее время в стране реализуются шесть проектов полного цикла по производству красного мяса, также на юге строится первая специализированная скотная биржа. Сообщается, что стороны договорились о сотрудничестве в обучении казахстанских специалистов проведению скотных аукционов по американским стандартам прозрачного ценообразования. В министерстве добавили, что еще одним перспективным направлением сотрудничества двух стран названо молочное животноводство, за последние годы в стране построено более 100 современных молочно-товарных ферм, средняя стоимость каждой составляет около 9 миллионов долларов. Предусмотрено льготное кредитование строительства еще 50 высокоэффективных молочно-товарных ферм, американским компаниям предложено участвовать как в оснащении комплексов, так и в локализации сборки оборудования в Казахстане с выходом на рынки Центральной Азии, отметили в казахстанском минсельхозе.

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мировая экономика, казахстан, сша, центральная азия