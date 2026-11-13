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Ни один из сотрудников Nvidia не поддержал отставку Хуанга, пишет Wired
Ни один из сотрудников Nvidia не поддержал отставку Хуанга, пишет Wired - 13.11.2026, ПРАЙМ
Ни один из сотрудников Nvidia не поддержал отставку Хуанга, пишет Wired
Ни один из сотрудников Nvidia не поддержал отставку Дженсена Хуанга из-за шпионского скандала, сообщает издание Wired со ссылкой на петицию на корпоративном... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T09:54+0300
2026-11-13T09:54+0300
2026-11-13T09:54+0300
технологии
общество
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nvidia
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ни один из сотрудников Nvidia не поддержал отставку Дженсена Хуанга из-за шпионского скандала, сообщает издание Wired со ссылкой на петицию на корпоративном портале компании. В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для Китая. Еще до ухода Хуанга один из инженеров, давно работающий в компании, оставил запись в разделе для предложений сотрудников, призвав совет директоров учесть мнение коллектива, прежде чем принимать какие-либо решения. С тех пор под этим сообщением появилось более 1600 комментариев; "Если вы верите в нашу миссию, верните нашего босса", - написал анонимно один из сотрудников. "Все мы люди и можем совершать ошибки. Дженсен сделал так много хорошего, он заслуживает второго шанса", - отметил другой. Как отмечается в публикации, изданию не удалось обнаружить ни одного комментария от сотрудников Nvidia, в котором поддерживалась бы отставка Хуанга. МИД КНР назвало беспочвенными утверждения о якобы китайском шпионаже в контексте дела Nvidia.
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технологии, общество , китай, nvidia
Технологии, Общество , КИТАЙ, Nvidia
Ни один из сотрудников Nvidia не поддержал отставку Хуанга, пишет Wired
Wired: ни один сотрудник Nvidia не поддержал отставку Хуанга из-за шпионского скандала
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ни один из сотрудников Nvidia не поддержал отставку Дженсена Хуанга из-за шпионского скандала, сообщает издание Wired со ссылкой на петицию на корпоративном портале компании.
В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для Китая.
Еще до ухода Хуанга один из инженеров, давно работающий в компании, оставил запись в разделе для предложений сотрудников, призвав совет директоров учесть мнение коллектива, прежде чем принимать какие-либо решения. С тех пор под этим сообщением появилось более 1600 комментариев;
"Если вы верите в нашу миссию, верните нашего босса", - написал анонимно один из сотрудников.
"Все мы люди и можем совершать ошибки. Дженсен сделал так много хорошего, он заслуживает второго шанса", - отметил другой.
Как отмечается в публикации, изданию не удалось обнаружить ни одного комментария от сотрудников Nvidia, в котором поддерживалась бы отставка Хуанга.
МИД КНР назвало беспочвенными утверждения о якобы китайском шпионаже в контексте дела Nvidia.