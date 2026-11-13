https://1prime.ru/20261113/khuang-875188579.html

Ни один из сотрудников Nvidia не поддержал отставку Хуанга, пишет Wired

Ни один из сотрудников Nvidia не поддержал отставку Хуанга, пишет Wired - 13.11.2026, ПРАЙМ

Ни один из сотрудников Nvidia не поддержал отставку Хуанга, пишет Wired

Ни один из сотрудников Nvidia не поддержал отставку Дженсена Хуанга из-за шпионского скандала, сообщает издание Wired со ссылкой на петицию на корпоративном... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T09:54+0300

2026-11-13T09:54+0300

2026-11-13T09:54+0300

технологии

общество

китай

nvidia

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875188579.jpg?1794552865

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Ни один из сотрудников Nvidia не поддержал отставку Дженсена Хуанга из-за шпионского скандала, сообщает издание Wired со ссылкой на петицию на корпоративном портале компании. В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для Китая. Еще до ухода Хуанга один из инженеров, давно работающий в компании, оставил запись в разделе для предложений сотрудников, призвав совет директоров учесть мнение коллектива, прежде чем принимать какие-либо решения. С тех пор под этим сообщением появилось более 1600 комментариев; "Если вы верите в нашу миссию, верните нашего босса", - написал анонимно один из сотрудников. "Все мы люди и можем совершать ошибки. Дженсен сделал так много хорошего, он заслуживает второго шанса", - отметил другой. Как отмечается в публикации, изданию не удалось обнаружить ни одного комментария от сотрудников Nvidia, в котором поддерживалась бы отставка Хуанга. МИД КНР назвало беспочвенными утверждения о якобы китайском шпионаже в контексте дела Nvidia.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , китай, nvidia