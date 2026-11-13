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"Промомед" открыл свое международное подразделение в Китае - 13.11.2026, ПРАЙМ
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"Промомед" открыл свое международное подразделение в Китае
"Промомед" открыл свое международное подразделение в Китае - 13.11.2026, ПРАЙМ
"Промомед" открыл свое международное подразделение в Китае
Российская биофармацевтическая компания "Промомед" открыла свое международное подразделение в Китае, рассказали РИА Новости в компании. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:16+0300
2026-11-13T10:16+0300
бизнес
россия
китай
"промомед"
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Российская биофармацевтическая компания "Промомед" открыла свое международное подразделение в Китае, рассказали РИА Новости в компании. "Промомед" расширяет географию присутствия: компания открыла в Китае международное подразделение. Открытие международного подразделения Promomed Peking Pharmaceutical Co., Ltd. отражает фокус на инновационных технологиях и растущий спрос на уже имеющиеся лекарственные решения группы в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении. В компании "Промомед" пояснили, что приоритетом международного подразделения в Китае станет обеспечение доступности препаратов для терапии социально значимых заболеваний как в России, так и за рубежом. Кроме того, "Промомед" планирует развивать партнерские отношения в китайские компаниями в области фармацевтики. "Мы видим огромный потенциал в объединении наших исследовательских и индустриальных мощностей с китайскими разработчиками и рассчитываем на массовое внедрение совместных инноваций по ключевым направлениям, среди которых разработки мультитаргетных биотехнологических препаратов и средств персонализированной терапии", — отметил председатель совета директоров компании Петр Белый, чьи слова приводятся в сообщении. "Взаимодействие открывает широкие возможности для проведения совместных международных исследований, которые послужат основой для формирования надежной доказательной базы наших решений", - добавил он.
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бизнес, россия, китай, "промомед"
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, "Промомед"
10:16 13.11.2026
 
"Промомед" открыл свое международное подразделение в Китае

Биофармацевтическая компания "Промомед" открыла международное подразделение в Китае

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Российская биофармацевтическая компания "Промомед" открыла свое международное подразделение в Китае, рассказали РИА Новости в компании.
"Промомед" расширяет географию присутствия: компания открыла в Китае международное подразделение. Открытие международного подразделения Promomed Peking Pharmaceutical Co., Ltd. отражает фокус на инновационных технологиях и растущий спрос на уже имеющиеся лекарственные решения группы в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
В компании "Промомед" пояснили, что приоритетом международного подразделения в Китае станет обеспечение доступности препаратов для терапии социально значимых заболеваний как в России, так и за рубежом. Кроме того, "Промомед" планирует развивать партнерские отношения в китайские компаниями в области фармацевтики.
"Мы видим огромный потенциал в объединении наших исследовательских и индустриальных мощностей с китайскими разработчиками и рассчитываем на массовое внедрение совместных инноваций по ключевым направлениям, среди которых разработки мультитаргетных биотехнологических препаратов и средств персонализированной терапии", — отметил председатель совета директоров компании Петр Белый, чьи слова приводятся в сообщении.
"Взаимодействие открывает широкие возможности для проведения совместных международных исследований, которые послужат основой для формирования надежной доказательной базы наших решений", - добавил он.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙ"Промомед"
 
 
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