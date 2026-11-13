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Денежная масса Китая в широком определении выросла на 7,1%

Денежная масса Китая в широком определении выросла на 7,1% - 13.11.2026, ПРАЙМ

Денежная масса Китая в широком определении выросла на 7,1%

Агрегат денежной массы в широком определении в Китае на конец октября достиг 359,06 триллиона юаней (53,826 триллиона долларов), рост в годовом выражении... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T14:17+0300

2026-11-13T14:17+0300

2026-11-13T14:17+0300

финансы

китай

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ПЕКИН, 13 ноя - ПРАЙМ. Агрегат денежной массы в широком определении в Китае на конец октября достиг 359,06 триллиона юаней (53,826 триллиона долларов), рост в годовом выражении составил 7,1%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Народного банка Китая (ЦБ). Китайский ЦБ сообщил, что по состоянию на конец октября объем денежной массы в широком определении (М2) в Китае, которая включает в себя наличные деньги в обращении и все срочные вклады, увеличился на 7,1% в годовом выражении, до 359,06 триллиона юаней (53,826 триллиона долларов). При этом объем денежной массы в узком определении (М1), которая включает в себя наличные деньги в обращении, корпоративные депозиты до востребования, депозиты до востребования физических лиц и резервы, полученные небанковскими платежными учреждениями, достигла 116,9 триллиона юаней (17,5 триллиона долларов), увеличившись на 4,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. В свою очередь объем наличных денег в обращении (М0) составил 15 триллионов юаней (2,25 триллиона долларов), увеличившись на 10,7%. Регулятор также сообщил, что с начала года объем кредитов, выданных в юанях, в стране вырос на 11,42 триллиона юаней (примерно 1,7 триллиона долларов). При этом по состоянию на конец октября объем непогашенных кредитов в юанях составил 283,33 триллиона юаней (42,7 триллиона долларов), рост в годовом выражении составил 4,7%.

китай

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финансы, китай