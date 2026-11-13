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KLM отменила рейсы в Эр-Рияд и Даммам до 27 декабря

KLM отменила рейсы в Эр-Рияд и Даммам до 27 декабря - 13.11.2026, ПРАЙМ

KLM отменила рейсы в Эр-Рияд и Даммам до 27 декабря

Нидерландская авиакомпания KLM заявила, что отменяет рейсы в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд и город в этой же стране, расположенный на побережье персидского... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:22+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Нидерландская авиакомпания KLM заявила, что отменяет рейсы в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд и город в этой же стране, расположенный на побережье персидского залива, Даммам до 27 декабря из-за напряженности на Ближнем Востоке. "Рейсы в Эр-Рияд и Даммам отменены до 27 декабря 2026 года включительно", - говорится в заявлении на сайте авиакомпании, опубликованном в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее авиаперевозчик отменил рейсы в Дубай до 27 марта. Однако до этого KLM планировала возобновить с 25 октября приостановленные полеты в Дубай, Эр-Рияд и Даммам. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящее время конфликт остается неурегулированным.

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бизнес, эр-рияд, ближний восток, дубай, klm