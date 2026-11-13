Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
KLM отменила рейсы в Эр-Рияд и Даммам до 27 декабря - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/klm-875190692.html
KLM отменила рейсы в Эр-Рияд и Даммам до 27 декабря
KLM отменила рейсы в Эр-Рияд и Даммам до 27 декабря - 13.11.2026, ПРАЙМ
KLM отменила рейсы в Эр-Рияд и Даммам до 27 декабря
Нидерландская авиакомпания KLM заявила, что отменяет рейсы в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд и город в этой же стране, расположенный на побережье персидского... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:22+0300
2026-11-13T10:25+0300
бизнес
эр-рияд
ближний восток
дубай
klm
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875190692.jpg?1794554758
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Нидерландская авиакомпания KLM заявила, что отменяет рейсы в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд и город в этой же стране, расположенный на побережье персидского залива, Даммам до 27 декабря из-за напряженности на Ближнем Востоке. "Рейсы в Эр-Рияд и Даммам отменены до 27 декабря 2026 года включительно", - говорится в заявлении на сайте авиакомпании, опубликованном в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Ранее авиаперевозчик отменил рейсы в Дубай до 27 марта. Однако до этого KLM планировала возобновить с 25 октября приостановленные полеты в Дубай, Эр-Рияд и Даммам. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящее время конфликт остается неурегулированным.
эр-рияд
ближний восток
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, эр-рияд, ближний восток, дубай, klm
Бизнес, Эр-Рияд, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дубай, KLM
10:22 13.11.2026 (обновлено: 10:25 13.11.2026)
 
KLM отменила рейсы в Эр-Рияд и Даммам до 27 декабря

Нидерландская авиакомпания KLM сообщила об отмене рейсов в Эр-Рияд и Даммам до 27 декабря

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Нидерландская авиакомпания KLM заявила, что отменяет рейсы в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд и город в этой же стране, расположенный на побережье персидского залива, Даммам до 27 декабря из-за напряженности на Ближнем Востоке.
"Рейсы в Эр-Рияд и Даммам отменены до 27 декабря 2026 года включительно", - говорится в заявлении на сайте авиакомпании, опубликованном в связи с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.
Ранее авиаперевозчик отменил рейсы в Дубай до 27 марта. Однако до этого KLM планировала возобновить с 25 октября приостановленные полеты в Дубай, Эр-Рияд и Даммам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящее время конфликт остается неурегулированным.
 
БизнесЭр-РиядБЛИЖНИЙ ВОСТОКДубайKLM
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала