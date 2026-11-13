https://1prime.ru/20261113/kmz-875186499.html
КМЗ поставил запчасти для четырех российских АЭС
КМЗ поставил запчасти для четырех российских АЭС - 13.11.2026, ПРАЙМ
КМЗ поставил запчасти для четырех российских АЭС
Промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) выполнил контракт на поставку запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) для дизель-генераторов... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T09:14+0300
2026-11-13T09:14+0300
2026-11-13T09:16+0300
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) выполнил контракт на поставку запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) для дизель-генераторов на четыре российские АЭС на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия Михаил Даниленко. Резервные дизель-генераторы – один из главных элементов системы безопасности атомных электростанций. Они необходимы для обеспечения энергоблоков электричеством на случай прекращения внешнего электроснабжения. "В этом году мы завершили исполнение контракта от 2024 года на поставку ЗИП на сумму 1,5 миллиарда рублей для четырех российских АЭС: Ленинградской, Калининской, Курской и Балаковской", – сказал Даниленко. Заказчиком выступило АО "Концерн Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома", оператор АЭС в России). По словам директора, поставка запасных частей позволяет поддерживать дизель-генераторы в исправном состоянии и оперативно проводить восстановительные работы. Даниленко также подчеркнул, что в 2025 году КМЗ выполнил первый контракт на поставку ЗИП для четырех АЭС на 669 миллионов рублей. КМЗ производит дизельное, газотурбинное и палубное оборудование, а также автономные дизель-генераторы мощностью до 1000 кВт. Предприятие включено в перечень стратегических предприятий России и осуществляет поставки техники в регионы страны.
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промышленность, россия, росатом
Промышленность, РОССИЯ, Росатом
КМЗ поставил запчасти для четырех российских АЭС
КМЗ выполнил контракт на поставку запчастей для дизель-генераторов на четыре АЭС в России
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Промышленный холдинг "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) выполнил контракт на поставку запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) для дизель-генераторов на четыре российские АЭС на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости исполнительный директор предприятия Михаил Даниленко.
Резервные дизель-генераторы – один из главных элементов системы безопасности атомных электростанций. Они необходимы для обеспечения энергоблоков электричеством на случай прекращения внешнего электроснабжения.
"В этом году мы завершили исполнение контракта от 2024 года на поставку ЗИП на сумму 1,5 миллиарда рублей для четырех российских АЭС: Ленинградской, Калининской, Курской и Балаковской", – сказал Даниленко.
Заказчиком выступило АО "Концерн Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома", оператор АЭС в России). По словам директора, поставка запасных частей позволяет поддерживать дизель-генераторы в исправном состоянии и оперативно проводить восстановительные работы.
Даниленко также подчеркнул, что в 2025 году КМЗ выполнил первый контракт на поставку ЗИП для четырех АЭС на 669 миллионов рублей.
КМЗ производит дизельное, газотурбинное и палубное оборудование, а также автономные дизель-генераторы мощностью до 1000 кВт. Предприятие включено в перечень стратегических предприятий России и осуществляет поставки техники в регионы страны.