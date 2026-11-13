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Диетолог рассказал, каким напитком можно заменить кофе - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Диетолог рассказал, каким напитком можно заменить кофе
Диетолог рассказал, каким напитком можно заменить кофе - 13.11.2026, ПРАЙМ
Диетолог рассказал, каким напитком можно заменить кофе
Чай, особенно черный или зеленый, может стать самым доступным и безопасным заменителем кофе, рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T11:38+0300
2026-11-13T11:38+0300
общество
кофе
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Чай, особенно черный или зеленый, может стать самым доступным и безопасным заменителем кофе, рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков. По его словам, чай содержит кофеин и способен оказывать стимулирующее действие, поэтому многие люди, отказавшиеся от кофе, неплохо переносят переход на этот напиток. "Самый безвредный и дешевый аналог кофе - это чай, прежде всего черный или зеленый. Он содержит кофеин, обладает стимулирующим эффектом и в целом считается довольно безопасным продуктом", - сказал Поляков в беседе с aif.ru. Диетолог отметил, что в зеленом чае особенно много антиоксидантов, а его тонизирующие свойства могут быть достаточно выраженными. Отдельно Поляков выделил пуэр: это также недорогой и полезный аналог кофе, обладающий стимулирующим эффектом. "Но здесь нужно выбирать правильные сорта, потому что они отличаются по вкусовым параметрам, тонизирующему эффекту и технологии производства", - заключил диетолог.
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40
192
40
общество , кофе
Общество , кофе
11:38 13.11.2026
 
Диетолог рассказал, каким напитком можно заменить кофе

Поляков: чай может стать самым доступным и безопасным заменителем кофе

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Чай, особенно черный или зеленый, может стать самым доступным и безопасным заменителем кофе, рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.
По его словам, чай содержит кофеин и способен оказывать стимулирующее действие, поэтому многие люди, отказавшиеся от кофе, неплохо переносят переход на этот напиток.
"Самый безвредный и дешевый аналог кофе - это чай, прежде всего черный или зеленый. Он содержит кофеин, обладает стимулирующим эффектом и в целом считается довольно безопасным продуктом", - сказал Поляков в беседе с aif.ru.
Диетолог отметил, что в зеленом чае особенно много антиоксидантов, а его тонизирующие свойства могут быть достаточно выраженными. Отдельно Поляков выделил пуэр: это также недорогой и полезный аналог кофе, обладающий стимулирующим эффектом.
"Но здесь нужно выбирать правильные сорта, потому что они отличаются по вкусовым параметрам, тонизирующему эффекту и технологии производства", - заключил диетолог.
 
Обществокофе
 
 
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