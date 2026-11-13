https://1prime.ru/20261113/kofe-875194878.html

Диетолог рассказал, каким напитком можно заменить кофе

Диетолог рассказал, каким напитком можно заменить кофе - 13.11.2026, ПРАЙМ

Диетолог рассказал, каким напитком можно заменить кофе

Чай, особенно черный или зеленый, может стать самым доступным и безопасным заменителем кофе, рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T11:38+0300

2026-11-13T11:38+0300

2026-11-13T11:38+0300

общество

кофе

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Чай, особенно черный или зеленый, может стать самым доступным и безопасным заменителем кофе, рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков. По его словам, чай содержит кофеин и способен оказывать стимулирующее действие, поэтому многие люди, отказавшиеся от кофе, неплохо переносят переход на этот напиток. "Самый безвредный и дешевый аналог кофе - это чай, прежде всего черный или зеленый. Он содержит кофеин, обладает стимулирующим эффектом и в целом считается довольно безопасным продуктом", - сказал Поляков в беседе с aif.ru. Диетолог отметил, что в зеленом чае особенно много антиоксидантов, а его тонизирующие свойства могут быть достаточно выраженными. Отдельно Поляков выделил пуэр: это также недорогой и полезный аналог кофе, обладающий стимулирующим эффектом. "Но здесь нужно выбирать правильные сорта, потому что они отличаются по вкусовым параметрам, тонизирующему эффекту и технологии производства", - заключил диетолог.

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общество , кофе