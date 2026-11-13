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Аксакова в Национальном финансовом совете ЦБ заменит Букаев
Аксакова в Национальном финансовом совете ЦБ заменит Букаев - 13.11.2026, ПРАЙМ
Аксакова в Национальном финансовом совете ЦБ заменит Букаев
Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал направить первого зампреда комитета Геннадия Букаева представителем Госдумы в Национальном финансовом совете... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:53+0300
2026-11-13T10:53+0300
2026-11-13T10:55+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал направить первого зампреда комитета Геннадия Букаева представителем Госдумы в Национальном финансовом совете (НФС) Банка России, на рассмотрение Думы этот вопрос планируется вынести 17 ноября, сообщили РИА Новости в комитете. В соответствии с законом о ЦБ, численность НФС составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации и по три человека - Госдумой, президентом и правительством РФ. В состав совета входит также председатель Банка России. Сейчас это Эльвира Набиуллина. От Госдумы восьмого созыва в состав НФС входили председатели комитетов: по финансовому рынку – Анатолий Аксаков, по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям - Сергей Гаврилов, по бюджету и налогам – Андрей Макаров. В минувший четверг Госдума девятого созыва приняла постановление, в котором продлила полномочия Гаврилова и Макарова в НФС. В пятницу комитет по финансовому рынку поддержал предложение фракции "Единая России" о направлении в состав НФС Букаева. В настоящее время он занимает должность первого заместителя председателя комитета.
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финансы, банки, андрей макаров, эльвира набиуллина, анатолий аксаков, госдума, банк россии, дума
Финансы, Банки, Андрей Макаров, Эльвира Набиуллина, Анатолий Аксаков, Госдума, Банк России, Дума
Аксакова в Национальном финансовом совете ЦБ заменит Букаев
Комитет Госдумы рекомендовал направить Букаева представителем в НФС ЦБ
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал направить первого зампреда комитета Геннадия Букаева представителем Госдумы в Национальном финансовом совете (НФС) Банка России, на рассмотрение Думы этот вопрос планируется вынести 17 ноября, сообщили РИА Новости в комитете.
В соответствии с законом о ЦБ, численность НФС составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации и по три человека - Госдумой, президентом и правительством РФ. В состав совета входит также председатель Банка России. Сейчас это Эльвира Набиуллина.
От Госдумы восьмого созыва в состав НФС входили председатели комитетов: по финансовому рынку – Анатолий Аксаков, по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям - Сергей Гаврилов, по бюджету и налогам – Андрей Макаров.
В минувший четверг Госдума девятого созыва приняла постановление, в котором продлила полномочия Гаврилова и Макарова в НФС.
В пятницу комитет по финансовому рынку поддержал предложение фракции "Единая России" о направлении в состав НФС Букаева. В настоящее время он занимает должность первого заместителя председателя комитета.