https://1prime.ru/20261113/kompanii-875183674.html
Российские компании стали чаще искать сотрудников с навыками работы с ИИ
Российские компании стали чаще искать сотрудников с навыками работы с ИИ - 13.11.2026, ПРАЙМ
Российские компании стали чаще искать сотрудников с навыками работы с ИИ
Российские компании в этом году стали гораздо чаще искать сотрудников с навыками работы с генеративным ИИ, говорится в исследовании Сбербанка, которое есть у... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T04:46+0300
2026-11-13T04:46+0300
2026-11-13T04:46+0300
технологии
банки
финансы
сбербанк
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские компании в этом году стали гораздо чаще искать сотрудников с навыками работы с генеративным ИИ, говорится в исследовании Сбербанка, которое есть у РИА Новости.
"Навыки работы с генеративным ИИ в сентябре 2026 года требовались в 4,7 тысячи вакансий - почти на 20% больше, чем годом ранее, и втрое больше, чем в начале 2025 года", - сказано в исследовании.
Отмечается, что спрос при этом давно не ограничивается ИТ - семь из десяти профессий, где работодатели чаще всего ждут таких навыков, являются нетехническими.
"Дизайнеры уступают по числу вакансий только программистам и опережают дата-сайентистов, далее следуют маркетологи, SMM-менеджеры и секретари", - сказано в исследовании.
Сам Сбербанк за девять месяцев 2026 года нанял почти в три раза больше специалистов по направлению работы с ИИ, чем за весь 2025 год. "Одновременно компания развивает новые профессиональные роли и обучает работе с ИИ сотрудников, чьи профессии напрямую не связаны с технологиями", - добавили в кредитной организации.
Отмечается что развитие ИИ формирует спрос на специалистов разных профилей - от ML-инженеров и AI-специалистов до экспертов по подготовке данных для обучения моделей.
"Таким образом, развитие ИИ формирует спрос не только на разработчиков и исследователей, но и на специалистов, которые обеспечивают создание и обучение интеллектуальных систем", - уточняется в исследовании.
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технологии, банки, финансы, сбербанк
Технологии, Банки, Финансы, Сбербанк
Российские компании стали чаще искать сотрудников с навыками работы с ИИ
Сбербанк: компании стали чаще искать сотрудников с навыками работы с генеративным ИИ
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские компании в этом году стали гораздо чаще искать сотрудников с навыками работы с генеративным ИИ, говорится в исследовании Сбербанка, которое есть у РИА Новости.
"Навыки работы с генеративным ИИ в сентябре 2026 года требовались в 4,7 тысячи вакансий - почти на 20% больше, чем годом ранее, и втрое больше, чем в начале 2025 года", - сказано в исследовании.
Отмечается, что спрос при этом давно не ограничивается ИТ - семь из десяти профессий, где работодатели чаще всего ждут таких навыков, являются нетехническими.
"Дизайнеры уступают по числу вакансий только программистам и опережают дата-сайентистов, далее следуют маркетологи, SMM-менеджеры и секретари", - сказано в исследовании.
Сам Сбербанк за девять месяцев 2026 года нанял почти в три раза больше специалистов по направлению работы с ИИ, чем за весь 2025 год. "Одновременно компания развивает новые профессиональные роли и обучает работе с ИИ сотрудников, чьи профессии напрямую не связаны с технологиями", - добавили в кредитной организации.
Отмечается что развитие ИИ формирует спрос на специалистов разных профилей - от ML-инженеров и AI-специалистов до экспертов по подготовке данных для обучения моделей.
"Таким образом, развитие ИИ формирует спрос не только на разработчиков и исследователей, но и на специалистов, которые обеспечивают создание и обучение интеллектуальных систем", - уточняется в исследовании.