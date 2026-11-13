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Российские компании стали чаще искать сотрудников с навыками работы с ИИ

Российские компании стали чаще искать сотрудников с навыками работы с ИИ - 13.11.2026, ПРАЙМ

Российские компании стали чаще искать сотрудников с навыками работы с ИИ

Российские компании в этом году стали гораздо чаще искать сотрудников с навыками работы с генеративным ИИ, говорится в исследовании Сбербанка, которое есть у... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T04:46+0300

2026-11-13T04:46+0300

2026-11-13T04:46+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские компании в этом году стали гораздо чаще искать сотрудников с навыками работы с генеративным ИИ, говорится в исследовании Сбербанка, которое есть у РИА Новости. "Навыки работы с генеративным ИИ в сентябре 2026 года требовались в 4,7 тысячи вакансий - почти на 20% больше, чем годом ранее, и втрое больше, чем в начале 2025 года", - сказано в исследовании. Отмечается, что спрос при этом давно не ограничивается ИТ - семь из десяти профессий, где работодатели чаще всего ждут таких навыков, являются нетехническими. "Дизайнеры уступают по числу вакансий только программистам и опережают дата-сайентистов, далее следуют маркетологи, SMM-менеджеры и секретари", - сказано в исследовании. Сам Сбербанк за девять месяцев 2026 года нанял почти в три раза больше специалистов по направлению работы с ИИ, чем за весь 2025 год. "Одновременно компания развивает новые профессиональные роли и обучает работе с ИИ сотрудников, чьи профессии напрямую не связаны с технологиями", - добавили в кредитной организации. Отмечается что развитие ИИ формирует спрос на специалистов разных профилей - от ML-инженеров и AI-специалистов до экспертов по подготовке данных для обучения моделей. "Таким образом, развитие ИИ формирует спрос не только на разработчиков и исследователей, но и на специалистов, которые обеспечивают создание и обучение интеллектуальных систем", - уточняется в исследовании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, банки, финансы, сбербанк