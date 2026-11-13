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В Приамурье жительницу Китая осудили за контрабанду драгметаллов
В Приамурье жительницу Китая осудили за контрабанду драгметаллов - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Приамурье жительницу Китая осудили за контрабанду драгметаллов
Благовещенский городской суд приговорил гражданку КНР к трем годам колонии общего режима за контрабанду золота и серебра из России в Китай, стоимость изъятых... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T09:56+0300
2026-11-13T09:56+0300
2026-11-13T09:56+0300
россия
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амурская область
благовещенск
контрабанда
приамурье
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноя – ПРАЙМ. Благовещенский городской суд приговорил гражданку КНР к трем годам колонии общего режима за контрабанду золота и серебра из России в Китай, стоимость изъятых металлов составила почти 24,5 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области. Как установил суд, в апреле женщина собиралась выехать из Благовещенска в китайский Хэйхэ. Перед поездкой она согласилась за тысячу юаней перевезти через российско-китайскую границу драгоценные металлы по просьбе другого гражданина КНР. По материалам дела, мужчина спрятал под стельки ее кроссовок четыре слитка и фрагменты металла. При таможенном досмотре их обнаружили, при этом пассажирка не задекларировала груз. Экспертиза показала, что изъятое содержало более 2,1 килограмма золота и 292 грамма серебра. "На момент изъятия стоимость этих драгоценных металлов составляла почти 24,5 миллиона рублей", - уточнили в пресс-службе. В суде женщина объяснила, что приехала в Россию за шоколадом для продажи в Китае, о необходимости декларировать золото она якобы не знала и согласилась на перевозку из-за финансовых трудностей. Суд признал китаянку виновной в контрабанде стратегически важных товаров группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов. При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние, помощь следствию, состояние здоровья и наличие иждивенцев. "Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, суд счел возможным применить по эпизоду контрабанды статью 64 УК РФ, назначить наказание ниже низшего предела и по совокупности преступлений назначил Ма три года колонии общего режима. Драгоценные металлы конфискованы в доход государства", - говорится в сообщении.
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россия, общество , китай, амурская область, благовещенск, контрабанда, приамурье
РОССИЯ, Общество , КИТАЙ, Амурская область, Благовещенск, контрабанда, Приамурье
В Приамурье жительницу Китая осудили за контрабанду драгметаллов
Жительницу КНР осудили за контрабанду драгметаллов на 24,5 миллиона рублей в Приамурье
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноя – ПРАЙМ. Благовещенский городской суд приговорил гражданку КНР к трем годам колонии общего режима за контрабанду золота и серебра из России в Китай, стоимость изъятых металлов составила почти 24,5 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.
Как установил суд, в апреле женщина собиралась выехать из Благовещенска в китайский Хэйхэ. Перед поездкой она согласилась за тысячу юаней перевезти через российско-китайскую границу драгоценные металлы по просьбе другого гражданина КНР.
По материалам дела, мужчина спрятал под стельки ее кроссовок четыре слитка и фрагменты металла. При таможенном досмотре их обнаружили, при этом пассажирка не задекларировала груз.
Экспертиза показала, что изъятое содержало более 2,1 килограмма золота и 292 грамма серебра. "На момент изъятия стоимость этих драгоценных металлов составляла почти 24,5 миллиона рублей", - уточнили в пресс-службе.
В суде женщина объяснила, что приехала в Россию за шоколадом для продажи в Китае, о необходимости декларировать золото она якобы не знала и согласилась на перевозку из-за финансовых трудностей.
Суд признал китаянку виновной в контрабанде стратегически важных товаров группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов. При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние, помощь следствию, состояние здоровья и наличие иждивенцев.
"Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, суд счел возможным применить по эпизоду контрабанды статью 64 УК РФ, назначить наказание ниже низшего предела и по совокупности преступлений назначил Ма три года колонии общего режима. Драгоценные металлы конфискованы в доход государства", - говорится в сообщении.