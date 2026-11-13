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Костин считает опасным, что цифровые платформы начинают лезть во все тяжкие
Костин считает опасным, что цифровые платформы начинают лезть во все тяжкие - 13.11.2026, ПРАЙМ
Костин считает опасным, что цифровые платформы начинают лезть во все тяжкие
Глава ВТБ Андрей Костин считает опасным, что цифровые платформы начинают лезть во все тяжкие - им нужно фокусироваться на товарах. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:13+0300
2026-11-13T13:13+0300
2026-11-13T13:13+0300
банки
финансы
россия
андрей костин
втб
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает опасным, что цифровые платформы начинают лезть во все тяжкие - им нужно фокусироваться на товарах.
"Опыт создания экосистем у нас пока не очень удался. Видимо, все-таки банкам нужно больше фокусироваться именно на финансовых услугах. И то же самое платформа - мне кажется, опасная вещь, когда платформы тоже начинают сейчас лезть во все тяжкие, в самые разные сферы", - сказал он в рамках конференции "Фокус на клиента".
"Мне кажется, все-таки есть определенная сфера предоставления товаров, и, может быть, на ней и нужно фокусироваться", - добавил Костин.
Глава ВТБ добавил, что он спокоен за клиентов банка.
"Мы понимаем, что наше благополучие зависит от их расположенности к нам. Мы будем за это бороться", - подытожил он.
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банки, финансы, россия, андрей костин, втб
Банки, Финансы, РОССИЯ, Андрей Костин, ВТБ
Костин считает опасным, что цифровые платформы начинают лезть во все тяжкие
Глава ВТБ Костин считает опасным, что цифровые платформы начинают лезть во все тяжкие
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает опасным, что цифровые платформы начинают лезть во все тяжкие - им нужно фокусироваться на товарах.
"Опыт создания экосистем у нас пока не очень удался. Видимо, все-таки банкам нужно больше фокусироваться именно на финансовых услугах. И то же самое платформа - мне кажется, опасная вещь, когда платформы тоже начинают сейчас лезть во все тяжкие, в самые разные сферы", - сказал он в рамках конференции "Фокус на клиента".
"Мне кажется, все-таки есть определенная сфера предоставления товаров, и, может быть, на ней и нужно фокусироваться", - добавил Костин.
Глава ВТБ добавил, что он спокоен за клиентов банка.
"Мы понимаем, что наше благополучие зависит от их расположенности к нам. Мы будем за это бороться", - подытожил он.