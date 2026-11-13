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Костин считает опасным, что цифровые платформы начинают лезть во все тяжкие

Костин считает опасным, что цифровые платформы начинают лезть во все тяжкие - 13.11.2026, ПРАЙМ

Костин считает опасным, что цифровые платформы начинают лезть во все тяжкие

Глава ВТБ Андрей Костин считает опасным, что цифровые платформы начинают лезть во все тяжкие - им нужно фокусироваться на товарах. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T13:13+0300

2026-11-13T13:13+0300

2026-11-13T13:13+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает опасным, что цифровые платформы начинают лезть во все тяжкие - им нужно фокусироваться на товарах. "Опыт создания экосистем у нас пока не очень удался. Видимо, все-таки банкам нужно больше фокусироваться именно на финансовых услугах. И то же самое платформа - мне кажется, опасная вещь, когда платформы тоже начинают сейчас лезть во все тяжкие, в самые разные сферы", - сказал он в рамках конференции "Фокус на клиента". "Мне кажется, все-таки есть определенная сфера предоставления товаров, и, может быть, на ней и нужно фокусироваться", - добавил Костин. Глава ВТБ добавил, что он спокоен за клиентов банка. "Мы понимаем, что наше благополучие зависит от их расположенности к нам. Мы будем за это бороться", - подытожил он.

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