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Goldman Sachs: кризис инвестфондов может снизить экономический рост Турции - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Goldman Sachs: кризис инвестфондов может снизить экономический рост Турции
Goldman Sachs: кризис инвестфондов может снизить экономический рост Турции - 13.11.2026, ПРАЙМ
Goldman Sachs: кризис инвестфондов может снизить экономический рост Турции
Кризис инвестиционных фондов в Турции может оказать более серьезное воздействие на экономическую активность в стране, чем предполагает центробанк республики, и... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:01+0300
2026-11-13T13:01+0300
финансы
мировая экономика
турция
иран
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АНКАРА, 13 ноя — ПРАЙМ. Кризис инвестиционных фондов в Турции может оказать более серьезное воздействие на экономическую активность в стране, чем предполагает центробанк республики, и снизить экономический рост на 0,7 процентного пункта в ближайшие кварталы, считают аналитики Goldman Sachs. В сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта 2025 года, вследствие проблем с инвестиционными фондами. По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. Совокупный объем активов в них приближался к 18 миллиардам долларов. "Влияние кризиса фондирования на финансовые условия и экономическую активность оказалось более значительным, чем оценивает центробанк Турции. Ужесточение финансовых условий может оказать понижательное воздействие на экономический рост страны в размере 0,7 процентного пункта в ближайшие кварталы", — говорится в оценке Goldman Sachs, которую приводит деловая газета Ekonomim. Банк также указал на замедление кредитования, продолжающееся несмотря на смягчение макропруденциальных ограничений и начало цикла снижения ставки рефинансирования. Goldman Sachs в связи с этим отмечает, что усиление внимания руководства ЦБ к замедлению базовой инфляции и внутреннего спроса, по мнению его аналитиков, повышает вероятность снижения учетной ставки по итогам декабрьского заседания центробанка. Вместе с тем базовый прогноз Goldman Sachs все еще предполагает ее сохранение без изменений. Аналитики банка также обратили внимание на заявления главы регулятора Фатиха Карахана, который связал пересмотр инфляционных прогнозов на 2026 и 2027 годы в том числе с последствиями военных уларов по Ирану. На прежние решения регулятора, согласно оценке банка, также влияли неопределенность относительно бюджетной политики и продолжительности конфликта. Отдельно банк рассмотрел риски долларизации экономики в случае дальнейшего снижения кредитных ставок. По оценке Goldman Sachs, спрос на иностранную валюту зависит не только от них, но и от налогов на доходы по депозитам. "Улучшение инфляционных ожиданий" и доверие к центробанку пока сдерживали переход вкладчиков в валюту, несмотря на снижение доходности вкладов. Аналитики также допустили, что власти могут задействовать макропруденциальные инструменты, включая налоговые механизмы, для сдерживания спроса на иностранную валюту. По расчетам Goldman Sachs, в сентябре кризис фондирования привел к ужесточению финансовых условий на 100 базисных пунктов. Индекс финансовых условий вернулся к наиболее жесткому уровню текущего цикла, который наблюдался в 2024 году до начала смягчения монетарной политики. Goldman Sachs положительно оценил увеличение внимания центробанка к счету текущих операций, однако обратил внимание на отсутствие в последнем инфляционном отчете подробной оценки финансового счета и связанных с ним потерь резервов. Банк считает эти показатели важными для устойчивости экономической программы Турции.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
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финансы, мировая экономика, турция, иран, goldman sachs, bist 100
Финансы, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, ИРАН, Goldman Sachs, BIST 100
13:01 13.11.2026
 
Goldman Sachs: кризис инвестфондов может снизить экономический рост Турции

Goldman Sachs: кризис инвестфондов в Турции может снизить экономический рост на 0,7 п.п.

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АНКАРА, 13 ноя — ПРАЙМ. Кризис инвестиционных фондов в Турции может оказать более серьезное воздействие на экономическую активность в стране, чем предполагает центробанк республики, и снизить экономический рост на 0,7 процентного пункта в ближайшие кварталы, считают аналитики Goldman Sachs.
В сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта 2025 года, вследствие проблем с инвестиционными фондами. По данным турецких властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. Совокупный объем активов в них приближался к 18 миллиардам долларов.
"Влияние кризиса фондирования на финансовые условия и экономическую активность оказалось более значительным, чем оценивает центробанк Турции. Ужесточение финансовых условий может оказать понижательное воздействие на экономический рост страны в размере 0,7 процентного пункта в ближайшие кварталы", — говорится в оценке Goldman Sachs, которую приводит деловая газета Ekonomim.
Банк также указал на замедление кредитования, продолжающееся несмотря на смягчение макропруденциальных ограничений и начало цикла снижения ставки рефинансирования.
Goldman Sachs в связи с этим отмечает, что усиление внимания руководства ЦБ к замедлению базовой инфляции и внутреннего спроса, по мнению его аналитиков, повышает вероятность снижения учетной ставки по итогам декабрьского заседания центробанка. Вместе с тем базовый прогноз Goldman Sachs все еще предполагает ее сохранение без изменений.
Аналитики банка также обратили внимание на заявления главы регулятора Фатиха Карахана, который связал пересмотр инфляционных прогнозов на 2026 и 2027 годы в том числе с последствиями военных уларов по Ирану. На прежние решения регулятора, согласно оценке банка, также влияли неопределенность относительно бюджетной политики и продолжительности конфликта.
Отдельно банк рассмотрел риски долларизации экономики в случае дальнейшего снижения кредитных ставок. По оценке Goldman Sachs, спрос на иностранную валюту зависит не только от них, но и от налогов на доходы по депозитам. "Улучшение инфляционных ожиданий" и доверие к центробанку пока сдерживали переход вкладчиков в валюту, несмотря на снижение доходности вкладов.
Аналитики также допустили, что власти могут задействовать макропруденциальные инструменты, включая налоговые механизмы, для сдерживания спроса на иностранную валюту.
По расчетам Goldman Sachs, в сентябре кризис фондирования привел к ужесточению финансовых условий на 100 базисных пунктов. Индекс финансовых условий вернулся к наиболее жесткому уровню текущего цикла, который наблюдался в 2024 году до начала смягчения монетарной политики.
Goldman Sachs положительно оценил увеличение внимания центробанка к счету текущих операций, однако обратил внимание на отсутствие в последнем инфляционном отчете подробной оценки финансового счета и связанных с ним потерь резервов. Банк считает эти показатели важными для устойчивости экономической программы Турции.
 
ФинансыМировая экономикаТУРЦИЯИРАНGoldman SachsBIST 100
 
 
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