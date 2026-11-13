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"Рубль частично отыгрался": юань снизился до 12,3 рубля

"Рубль частично отыгрался": юань снизился до 12,3 рубля - 13.11.2026, ПРАЙМ

"Рубль частично отыгрался": юань снизился до 12,3 рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу ощутимо снизился в район отметки 12,3 рубля, однако немного подрос за неделю, следует из данных... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T20:45+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу ощутимо снизился в район отметки 12,3 рубля, однако немного подрос за неделю, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 12 копеек и составил 12,30 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,28-12,37 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,33 рубля. Юань за рабочую неделю повысился на 2 копейки, диапазон колебаний за неделю составил 12,28-12,44 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу ощутимо снижался, направляясь в середину диапазона 12-12,5 рубля. В итоге он остался на отметке 12,3 рубля. "Рубль в конце недели частично отыгрался после волны снижения. Восстановление цен на нефть и сокращение геополитической премии позволили нацвалюте РФ немного укрепить свои позиции", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.22 мск росла на 0,1% - до 95,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% - до 103,4 пункта. Прогнозы В ближайшее время рубль еще будет получать поддержку за счет поступления экспортной выручки, заработанной при более высоких ценах на сырье – скажется временной лаг, считает Антон Собин из Central Asia Capital. "Однако при сохранении текущих сырьевых цен эта поддержка будет ослабевать. С учетом прошедшей волны снижения цен на энергоносители к концу месяца ждем умеренного ослабления рубля до уровней 12,5–12,7 рубля за юань и 83–84,5 рубля за за доллар", - добавляет он. Смирнов из "БКС Мир инвестиций" на будущей неделе ожидает движения курсов преимущественно в диапазонах 81-83 рубля за доллар и 12,1-12,4 рубля за юань.

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рынок, торги, сша, "бкс мир инвестиций"