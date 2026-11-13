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В Курске 9 тысяч жителей остались без отопления и горячего водоснабжения

В Курске 9 тысяч жителей остались без отопления и горячего водоснабжения - 13.11.2026, ПРАЙМ

В Курске 9 тысяч жителей остались без отопления и горячего водоснабжения

Восстановительные работы на трубопроводе тепловой магистрали ведутся в Курске, где свыше 9 тысяч жителей в 72 домах разной этажности остались без отопления и... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T19:50+0300

2026-11-13T19:50+0300

2026-11-13T19:50+0300

россия

мчс

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КУРСК, 13 ноя - ПРАЙМ. Восстановительные работы на трубопроводе тепловой магистрали ведутся в Курске, где свыше 9 тысяч жителей в 72 домах разной этажности остались без отопления и горячего водоснабжения, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. "Поступило сообщение об увеличении расхода подпиточной воды, вследствие повреждения на подземном трубопроводе тепловой магистрали... города Курска, произведена остановка подачи отопления и горячего водоснабжения", - сообщили в МЧС по Курской области. В ведомстве уточнили, что на место направлена оперативная группа МЧС и сотрудники организации теплоснабжения. "В зону проведения работ попали: 72 МКД разной этажности с населением 9603 человека, из них 1183 ребенка, 3 СЗО. Ведутся восстановительные работы", - сообщили в пресс-службе МЧС. Завершение работ и восстановление теплоснабжения планируется на 23.00 пятницы, уточнили в ведомстве.

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