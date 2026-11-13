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В Госдуме рассказали, кому положены льготы по имущественным налогам

В Госдуме рассказали, кому положены льготы по имущественным налогам - 13.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, кому положены льготы по имущественным налогам

Пенсионеры, граждане предпенсионного возраста, люди с инвалидностью I и II групп, ветераны боевых действий, участники СВО и многодетные семьи могут рассчитывать | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:25+0300

2026-11-13T10:25+0300

2026-11-13T10:25+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Пенсионеры, граждане предпенсионного возраста, люди с инвалидностью I и II групп, ветераны боевых действий, участники СВО и многодетные семьи могут рассчитывать на льготы по имущественным налогам, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). "Многие граждане даже не подозревают, что имеют право на льготы по имущественным налогам. Между тем государство предусмотрело такую поддержку для целого ряда категорий. Например, пенсионеры, предпенсионеры, люди с инвалидностью I и II групп, ветераны боевых действий, участники СВО и многодетные семьи могут рассчитывать на налоговые льготы", - сказал Хамитов. Он подчеркнул, что условия отличаются в зависимости от вида налога. По словам депутата, по налогу на имущество пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды и другие льготные категории могут получить освобождение от уплаты за один объект каждого вида: например, одну квартиру, один жилой дом и один гараж. "По земельному налогу предусмотрен вычет на кадастровую стоимость шести соток одного участка. А льготы по транспортному налогу во многом зависят от законодательства конкретного региона", - добавил Хамитов. В случае если льгота не учтена автоматически, парламентарий посоветовал обратиться в налоговую через личный кабинет, МФЦ или непосредственно в инспекцию. По его мнению, налоговая поддержка должна быть не формальностью, а реальным инструментом помощи людям.

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бизнес, россия, госдума, льготы