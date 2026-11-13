Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кому положены льготы по имущественным налогам - 13.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261113/lgoty-875191073.html
В Госдуме рассказали, кому положены льготы по имущественным налогам
В Госдуме рассказали, кому положены льготы по имущественным налогам - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, кому положены льготы по имущественным налогам
Пенсионеры, граждане предпенсионного возраста, люди с инвалидностью I и II групп, ветераны боевых действий, участники СВО и многодетные семьи могут рассчитывать | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:25+0300
2026-11-13T10:25+0300
бизнес
россия
госдума
льготы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875191073.jpg?1794554728
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Пенсионеры, граждане предпенсионного возраста, люди с инвалидностью I и II групп, ветераны боевых действий, участники СВО и многодетные семьи могут рассчитывать на льготы по имущественным налогам, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). "Многие граждане даже не подозревают, что имеют право на льготы по имущественным налогам. Между тем государство предусмотрело такую поддержку для целого ряда категорий. Например, пенсионеры, предпенсионеры, люди с инвалидностью I и II групп, ветераны боевых действий, участники СВО и многодетные семьи могут рассчитывать на налоговые льготы", - сказал Хамитов. Он подчеркнул, что условия отличаются в зависимости от вида налога. По словам депутата, по налогу на имущество пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды и другие льготные категории могут получить освобождение от уплаты за один объект каждого вида: например, одну квартиру, один жилой дом и один гараж. "По земельному налогу предусмотрен вычет на кадастровую стоимость шести соток одного участка. А льготы по транспортному налогу во многом зависят от законодательства конкретного региона", - добавил Хамитов. В случае если льгота не учтена автоматически, парламентарий посоветовал обратиться в налоговую через личный кабинет, МФЦ или непосредственно в инспекцию. По его мнению, налоговая поддержка должна быть не формальностью, а реальным инструментом помощи людям.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, госдума, льготы
Бизнес, РОССИЯ, Госдума, льготы
10:25 13.11.2026
 
В Госдуме рассказали, кому положены льготы по имущественным налогам

Депутат Хамитов рассказал, кто может рассчитывать на льготы по имущественным налогам

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Пенсионеры, граждане предпенсионного возраста, люди с инвалидностью I и II групп, ветераны боевых действий, участники СВО и многодетные семьи могут рассчитывать на льготы по имущественным налогам, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
"Многие граждане даже не подозревают, что имеют право на льготы по имущественным налогам. Между тем государство предусмотрело такую поддержку для целого ряда категорий. Например, пенсионеры, предпенсионеры, люди с инвалидностью I и II групп, ветераны боевых действий, участники СВО и многодетные семьи могут рассчитывать на налоговые льготы", - сказал Хамитов.
Он подчеркнул, что условия отличаются в зависимости от вида налога. По словам депутата, по налогу на имущество пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды и другие льготные категории могут получить освобождение от уплаты за один объект каждого вида: например, одну квартиру, один жилой дом и один гараж.
"По земельному налогу предусмотрен вычет на кадастровую стоимость шести соток одного участка. А льготы по транспортному налогу во многом зависят от законодательства конкретного региона", - добавил Хамитов.
В случае если льгота не учтена автоматически, парламентарий посоветовал обратиться в налоговую через личный кабинет, МФЦ или непосредственно в инспекцию. По его мнению, налоговая поддержка должна быть не формальностью, а реальным инструментом помощи людям.
 
БизнесРОССИЯГосдумальготы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала