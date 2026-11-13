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Лихачев призвал делиться наработками в атомной энергетике всем странам

Лихачев призвал делиться наработками в атомной энергетике всем странам - 13.11.2026, ПРАЙМ

Лихачев призвал делиться наработками в атомной энергетике всем странам

Атомная энергетика и передовые наработки в этой области должны быть доступны всем странам, которые в них нуждаются, заявил гендиректор "Росатома" Алексей... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T15:09+0300

2026-11-13T15:09+0300

2026-11-13T15:09+0300

алексей лихачев

росатом

магатэ

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АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Атомная энергетика и передовые наработки в этой области должны быть доступны всем странам, которые в них нуждаются, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "В чем наша главная задача? Как и раньше, делиться своими наработками. Я сейчас скажу, может быть, очень грубую фразу, но нельзя допустить отношения, что четвертое поколение атомной энергетики - это только для "белых". Извините меня за эту грубость", - сказал Лихачев на пленарном заседании "Атомная энергетика для людей и планеты" "Мировых атомных дней". Он подчеркнул, что ведущие научные исследования и технологические разработки должны быть доступны на всей планете. Лихачев отметил, что пока правила МАГАТЭ содержат некоторые "сдерживающие факторы", но диалог с организацией по этой теме идет постоянно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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алексей лихачев, росатом, магатэ