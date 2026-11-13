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Лихачев призвал делиться наработками в атомной энергетике всем странам - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Лихачев призвал делиться наработками в атомной энергетике всем странам
Лихачев призвал делиться наработками в атомной энергетике всем странам - 13.11.2026, ПРАЙМ
Лихачев призвал делиться наработками в атомной энергетике всем странам
Атомная энергетика и передовые наработки в этой области должны быть доступны всем странам, которые в них нуждаются, заявил гендиректор "Росатома" Алексей... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T15:09+0300
2026-11-13T15:09+0300
алексей лихачев
росатом
магатэ
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АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Атомная энергетика и передовые наработки в этой области должны быть доступны всем странам, которые в них нуждаются, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "В чем наша главная задача? Как и раньше, делиться своими наработками. Я сейчас скажу, может быть, очень грубую фразу, но нельзя допустить отношения, что четвертое поколение атомной энергетики - это только для "белых". Извините меня за эту грубость", - сказал Лихачев на пленарном заседании "Атомная энергетика для людей и планеты" "Мировых атомных дней". Он подчеркнул, что ведущие научные исследования и технологические разработки должны быть доступны на всей планете. Лихачев отметил, что пока правила МАГАТЭ содержат некоторые "сдерживающие факторы", но диалог с организацией по этой теме идет постоянно.
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40
алексей лихачев, росатом, магатэ
Алексей Лихачев, Росатом, МАГАТЭ
15:09 13.11.2026
 
Лихачев призвал делиться наработками в атомной энергетике всем странам

Лихачев: передовые наработки в атомной энергетике должны быть доступны всем странам

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АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Атомная энергетика и передовые наработки в этой области должны быть доступны всем странам, которые в них нуждаются, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"В чем наша главная задача? Как и раньше, делиться своими наработками. Я сейчас скажу, может быть, очень грубую фразу, но нельзя допустить отношения, что четвертое поколение атомной энергетики - это только для "белых". Извините меня за эту грубость", - сказал Лихачев на пленарном заседании "Атомная энергетика для людей и планеты" "Мировых атомных дней".
Он подчеркнул, что ведущие научные исследования и технологические разработки должны быть доступны на всей планете.
Лихачев отметил, что пока правила МАГАТЭ содержат некоторые "сдерживающие факторы", но диалог с организацией по этой теме идет постоянно.
 
Алексей ЛихачевРосатомМАГАТЭ
 
 
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