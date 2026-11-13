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Лихачев призвал Европу брать пример с азиатских стран при строительстве АЭС
Лихачев призвал Европу брать пример с азиатских стран при строительстве АЭС - 13.11.2026, ПРАЙМ
Лихачев призвал Европу брать пример с азиатских стран при строительстве АЭС
Европейским политикам при принятии решений о строительстве атомных электростанций следует брать пример с их азиатских коллег, заявил гендиректор "Росатома"... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T14:23+0300
2026-11-13T14:23+0300
2026-11-13T14:23+0300
казахстан
алексей лихачев
касым-жомарт токаев
росатом
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АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Европейским политикам при принятии решений о строительстве атомных электростанций следует брать пример с их азиатских коллег, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Все-таки этот тот случай, когда можно посоветовать европейским странам брать примерно со стран азиатских", - сказал Лихачев на пленарном заседании "Атомная энергетика для людей и планеты" "Мировых атомных дней". Он привет в пример главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который провел референдум прежде чем принимать решение о создании в стране АЭС. Две трети казахстанцев, по словам Лихачева, проголосовали за. При этом глава госкорпорации признался, что пока совсем не понимает, как объяснить европейским политикам востребованность атомной энергетики и готовность России совместно на равных без каких бы то ни было дискриминаций развивать современные технологии.
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казахстан, алексей лихачев, касым-жомарт токаев, росатом
КАЗАХСТАН, Алексей Лихачев, Касым-Жомарт Токаев, Росатом
Лихачев призвал Европу брать пример с азиатских стран при строительстве АЭС
Лихачев: Европа должна брать пример с Азии при принятии решений о строительстве АЭС