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Лихачев призвал Европу брать пример с азиатских стран при строительстве АЭС

Лихачев призвал Европу брать пример с азиатских стран при строительстве АЭС - 13.11.2026, ПРАЙМ

Лихачев призвал Европу брать пример с азиатских стран при строительстве АЭС

Европейским политикам при принятии решений о строительстве атомных электростанций следует брать пример с их азиатских коллег, заявил гендиректор "Росатома"... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T14:23+0300

2026-11-13T14:23+0300

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казахстан

алексей лихачев

касым-жомарт токаев

росатом

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АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Европейским политикам при принятии решений о строительстве атомных электростанций следует брать пример с их азиатских коллег, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Все-таки этот тот случай, когда можно посоветовать европейским странам брать примерно со стран азиатских", - сказал Лихачев на пленарном заседании "Атомная энергетика для людей и планеты" "Мировых атомных дней". Он привет в пример главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который провел референдум прежде чем принимать решение о создании в стране АЭС. Две трети казахстанцев, по словам Лихачева, проголосовали за. При этом глава госкорпорации признался, что пока совсем не понимает, как объяснить европейским политикам востребованность атомной энергетики и готовность России совместно на равных без каких бы то ни было дискриминаций развивать современные технологии.

казахстан

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казахстан, алексей лихачев, касым-жомарт токаев, росатом