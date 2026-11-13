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Загрузка ядерного топлива в реактор АЭС "Аккую" в Турции начнется в декабре - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Загрузка ядерного топлива в реактор АЭС "Аккую" в Турции начнется в декабре
Загрузка ядерного топлива в реактор АЭС "Аккую" в Турции начнется в декабре - 13.11.2026, ПРАЙМ
Загрузка ядерного топлива в реактор АЭС "Аккую" в Турции начнется в декабре
Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции ожидается в декабре, первое электричество со станции начнет поступать в... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T18:25+0300
2026-11-13T18:25+0300
турция
анталья
алексей лихачев
аэс "аккую"
росатом
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АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции ожидается в декабре, первое электричество со станции начнет поступать в энергосистему страны в январе-феврале, сообщил в пятницу глава "Росатома" Алексей Лихачев. Он отметил, что в ближайшие часы начнется горячая обкатка на первом энергоблоке. "Я очень надеюсь, что эти испытания мы пройдем успешно и уже в декабре начнется загрузка реального топлива в корпус первого реактора, а в январе-феврале Турция получит это долгожданное атомное электричество. Не будем суеверными, но и предвосхищать события не будем, будем каждый день работать", - сказал Лихачев журналистам на полях "Всемирных атомных дней" в Анталье. Лихачев ранее заявлял, что пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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турция, анталья, алексей лихачев, аэс "аккую", росатом
ТУРЦИЯ, Анталья, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Росатом
18:25 13.11.2026
 
Загрузка ядерного топлива в реактор АЭС "Аккую" в Турции начнется в декабре

Лихачев: загрузка топлива в реактор первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в декабре

© РИА Новости . Елена ПалажченкоУказател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Елена Палажченко
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АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции ожидается в декабре, первое электричество со станции начнет поступать в энергосистему страны в январе-феврале, сообщил в пятницу глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Он отметил, что в ближайшие часы начнется горячая обкатка на первом энергоблоке.
"Я очень надеюсь, что эти испытания мы пройдем успешно и уже в декабре начнется загрузка реального топлива в корпус первого реактора, а в январе-феврале Турция получит это долгожданное атомное электричество. Не будем суеверными, но и предвосхищать события не будем, будем каждый день работать", - сказал Лихачев журналистам на полях "Всемирных атомных дней" в Анталье.
Лихачев ранее заявлял, что пуск реактора первого блока АЭС "Аккую" в Турции намечен на вторую половину декабря.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
 
ТУРЦИЯАнтальяАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"Росатом
 
 
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