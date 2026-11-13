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Лихачев: определены участники консорциума по АЭС в Казахстане - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Лихачев: определены участники консорциума по АЭС в Казахстане
Лихачев: определены участники консорциума по АЭС в Казахстане - 13.11.2026, ПРАЙМ
Лихачев: определены участники консорциума по АЭС в Казахстане
Определены международные участники консорциума, поставщики и подрядчики для первого этапа работ по созданию АЭС в Казахстане, сообщил гендиректор "Росатома"... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T18:30+0300
2026-11-13T18:30+0300
иран
алексей лихачев
росатом
казахстан
аэс "бушер"
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АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Определены международные участники консорциума, поставщики и подрядчики для первого этапа работ по созданию АЭС в Казахстане, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на "Мировых атомных днях"."Уже определен номинированный поставщик, главный подрядчик, который будет у нас в ходе работы от Казахстана. Определены международные участники этого консорциума", — заявил он журналистам.Лихачев отметил, что госкорпорация ведет активную работу над созданием контракта для второго этапа.Отдельно он сообщил, что число сотрудников "Росатома" на площадке АЭС "Бушер" в Иране сейчас составляет 180 человек, и в ближайшее время их планируется увеличить до 300. "На сегодняшний день идет нарастание численности. 180 человек уже на площадке, мы планируем увеличить до 300 в ближайшее время, потому что пока не видим рисков, связанных с возможным торможением наших работ", — сказал он.При этом работа по проектам новых больших и малых АЭС в Иране будет зависеть от обстановки в стране. "У нас есть договоренности, в том числе официальные с Ираном и о новой площадке для больших станций, и есть соглашения по малым энергоблокам. Над ними работа идет пока в таком организационном проектном плане. Здесь будет очень многое зависеть в целом и от политической, и от военной, и, конечно, от экономической обстановки в стране", — заключил глава "Росатома".
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иран, алексей лихачев, росатом, казахстан, аэс "бушер"
ИРАН, Алексей Лихачев, Росатом, КАЗАХСТАН, АЭС "Бушер"
18:30 13.11.2026
 
Лихачев: определены участники консорциума по АЭС в Казахстане

Лихачев: определены поставщик, подрядчик и участники консорциума по АЭС в Казахстане

© РИА Новости . Рамиль СитдиковГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев на IX Международном форуме "Атомэкспо" в Москве
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. Определены международные участники консорциума, поставщики и подрядчики для первого этапа работ по созданию АЭС в Казахстане, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на "Мировых атомных днях".
"Уже определен номинированный поставщик, главный подрядчик, который будет у нас в ходе работы от Казахстана. Определены международные участники этого консорциума", — заявил он журналистам.
Лихачев отметил, что госкорпорация ведет активную работу над созданием контракта для второго этапа.
Отдельно он сообщил, что число сотрудников "Росатома" на площадке АЭС "Бушер" в Иране сейчас составляет 180 человек, и в ближайшее время их планируется увеличить до 300.
"На сегодняшний день идет нарастание численности. 180 человек уже на площадке, мы планируем увеличить до 300 в ближайшее время, потому что пока не видим рисков, связанных с возможным торможением наших работ", — сказал он.
При этом работа по проектам новых больших и малых АЭС в Иране будет зависеть от обстановки в стране.
"У нас есть договоренности, в том числе официальные с Ираном и о новой площадке для больших станций, и есть соглашения по малым энергоблокам. Над ними работа идет пока в таком организационном проектном плане. Здесь будет очень многое зависеть в целом и от политической, и от военной, и, конечно, от экономической обстановки в стране", — заключил глава "Росатома".
 
ИРАНАлексей ЛихачевРосатомКАЗАХСТАНАЭС "Бушер"
 
 
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