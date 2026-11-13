https://1prime.ru/20261113/likhachev-875215794.html

"Росатому" для Севморпути потребуется до 40 судов ледового класса

"Росатому" для Севморпути потребуется до 40 судов ледового класса - 13.11.2026, ПРАЙМ

"Росатому" для Севморпути потребуется до 40 судов ледового класса

"Росатому" для Северного морского пути потребуется до 40 различных судов ледового класса, первый блок заказов будет размещен на российских верфях, заявил... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T18:33+0300

2026-11-13T18:33+0300

2026-11-13T18:33+0300

бизнес

россия

алексей лихачев

росатом

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АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. "Росатому" для Северного морского пути потребуется до 40 различных судов ледового класса, первый блок заказов будет размещен на российских верфях, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы понимаем, что в целом "Росатому" потребуется где-то до 40 судов ледового класса", - сказал Лихачев журналистами на "Мировых атомных днях". По его словам, госкорпорации будут нужны контейнеровозы, балкеры, суда для генеральных грузов. Вся программа строительства такого флота, по оценкам Лихачева, займет 10-15 лет. "Конечно же, эта программа потребует очень серьезного размещения на судостроительных верфях, и первые, с кем мы начнем работать в этом смысле, определять формы сотрудничества, это будут российские верфи... Первый блок заказов по деловому судостроению, конечно, будет предложен российским судостроителям, российским компаниям", - добавил глава "Росатома".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, алексей лихачев, росатом