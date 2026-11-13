https://1prime.ru/20261113/likhachev-875215794.html
"Росатому" для Севморпути потребуется до 40 судов ледового класса
"Росатому" для Севморпути потребуется до 40 судов ледового класса - 13.11.2026, ПРАЙМ
"Росатому" для Севморпути потребуется до 40 судов ледового класса
"Росатому" для Северного морского пути потребуется до 40 различных судов ледового класса, первый блок заказов будет размещен на российских верфях, заявил... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T18:33+0300
2026-11-13T18:33+0300
2026-11-13T18:33+0300
бизнес
россия
алексей лихачев
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875215794.jpg?1794583982
АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. "Росатому" для Северного морского пути потребуется до 40 различных судов ледового класса, первый блок заказов будет размещен на российских верфях, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы понимаем, что в целом "Росатому" потребуется где-то до 40 судов ледового класса", - сказал Лихачев журналистами на "Мировых атомных днях". По его словам, госкорпорации будут нужны контейнеровозы, балкеры, суда для генеральных грузов. Вся программа строительства такого флота, по оценкам Лихачева, займет 10-15 лет. "Конечно же, эта программа потребует очень серьезного размещения на судостроительных верфях, и первые, с кем мы начнем работать в этом смысле, определять формы сотрудничества, это будут российские верфи... Первый блок заказов по деловому судостроению, конечно, будет предложен российским судостроителям, российским компаниям", - добавил глава "Росатома".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, алексей лихачев, росатом
Бизнес, РОССИЯ, Алексей Лихачев, Росатом
"Росатому" для Севморпути потребуется до 40 судов ледового класса
Лихачев: "Росатому" для Северного морского пути потребуется до 40 судов ледового класса
АНТАЛЬЯ, 13 ноя - ПРАЙМ. "Росатому" для Северного морского пути потребуется до 40 различных судов ледового класса, первый блок заказов будет размещен на российских верфях, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы понимаем, что в целом "Росатому
" потребуется где-то до 40 судов ледового класса", - сказал Лихачев
журналистами на "Мировых атомных днях".
По его словам, госкорпорации будут нужны контейнеровозы, балкеры, суда для генеральных грузов. Вся программа строительства такого флота, по оценкам Лихачева, займет 10-15 лет.
"Конечно же, эта программа потребует очень серьезного размещения на судостроительных верфях, и первые, с кем мы начнем работать в этом смысле, определять формы сотрудничества, это будут российские верфи... Первый блок заказов по деловому судостроению, конечно, будет предложен российским судостроителям, российским компаниям", - добавил глава "Росатома".