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СМИ: люди начали приносить цветы и свечи к штаб-квартире Nvidia - 13.11.2026, ПРАЙМ
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СМИ: люди начали приносить цветы и свечи к штаб-квартире Nvidia
СМИ: люди начали приносить цветы и свечи к штаб-квартире Nvidia - 13.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: люди начали приносить цветы и свечи к штаб-квартире Nvidia
Люди начали приносить к штаб-квартире Nvidia цветы и свечи на фоне скандала вокруг любовной жизни бывшего главы компании Дженсена Хуанга, уличенного в интимной... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T04:25+0300
2026-11-13T04:25+0300
общество
китай
кнр
nvidia
new york times
мид кнр
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Люди начали приносить к штаб-квартире Nvidia цветы и свечи на фоне скандала вокруг любовной жизни бывшего главы компании Дженсена Хуанга, уличенного в интимной связи как минимум с двумя сотрудницами компании и женщиной, которую подозревают в связях с китайской разведкой, сообщает портал TMZ. "Люди были замечены за возложением цветов и свечей перед вывеской Nvidia у штаб-квартиры компании в городе Сант-Клар, штат Калифорния", – говорится в сообщении TMZ в соцсети Х. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно как минимум три букета, оставленных у стены с логотипом Nvidia. На снимки также попал мужчина, зажигающий белую свечу около этого "мемориала". В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур. Ранее газета New York Times написала, что Элис Хуанг была в близких отношениях с экс-главой Nvidia и при этом якобы служила источником информации для китайских правительственных структур. Дженсен Хуанг признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. МИД КНР назвало беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. В среду New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании сообщила, что у Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз с его подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл, а агентство Рейтер в четверг сообщило, что бывший глава Nvidia состоял в интимных отношениях с еще одной сотрудницей компании.
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общество , китай, кнр, nvidia, new york times, мид кнр
Общество , КИТАЙ, КНР, Nvidia, New York Times, МИД КНР
04:25 13.11.2026
 
СМИ: люди начали приносить цветы и свечи к штаб-квартире Nvidia

TMZ: люди начали приносить к штаб-квартире Nvidia цветы и свечи

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ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Люди начали приносить к штаб-квартире Nvidia цветы и свечи на фоне скандала вокруг любовной жизни бывшего главы компании Дженсена Хуанга, уличенного в интимной связи как минимум с двумя сотрудницами компании и женщиной, которую подозревают в связях с китайской разведкой, сообщает портал TMZ.
"Люди были замечены за возложением цветов и свечей перед вывеской Nvidia у штаб-квартиры компании в городе Сант-Клар, штат Калифорния", – говорится в сообщении TMZ в соцсети Х.
На опубликованных в соцсетях фотографиях видно как минимум три букета, оставленных у стены с логотипом Nvidia. На снимки также попал мужчина, зажигающий белую свечу около этого "мемориала".
В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур.
Ранее газета New York Times написала, что Элис Хуанг была в близких отношениях с экс-главой Nvidia и при этом якобы служила источником информации для китайских правительственных структур. Дженсен Хуанг признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. МИД КНР назвало беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
В среду New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании сообщила, что у Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз с его подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл, а агентство Рейтер в четверг сообщило, что бывший глава Nvidia состоял в интимных отношениях с еще одной сотрудницей компании.
 
ОбществоКИТАЙКНРNvidiaNew York TimesМИД КНР
 
 
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