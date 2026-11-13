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СМИ: люди начали приносить цветы и свечи к штаб-квартире Nvidia

СМИ: люди начали приносить цветы и свечи к штаб-квартире Nvidia - 13.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: люди начали приносить цветы и свечи к штаб-квартире Nvidia

Люди начали приносить к штаб-квартире Nvidia цветы и свечи на фоне скандала вокруг любовной жизни бывшего главы компании Дженсена Хуанга, уличенного в интимной... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T04:25+0300

2026-11-13T04:25+0300

2026-11-13T04:25+0300

общество

китай

кнр

nvidia

new york times

мид кнр

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ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Люди начали приносить к штаб-квартире Nvidia цветы и свечи на фоне скандала вокруг любовной жизни бывшего главы компании Дженсена Хуанга, уличенного в интимной связи как минимум с двумя сотрудницами компании и женщиной, которую подозревают в связях с китайской разведкой, сообщает портал TMZ. "Люди были замечены за возложением цветов и свечей перед вывеской Nvidia у штаб-квартиры компании в городе Сант-Клар, штат Калифорния", – говорится в сообщении TMZ в соцсети Х. На опубликованных в соцсетях фотографиях видно как минимум три букета, оставленных у стены с логотипом Nvidia. На снимки также попал мужчина, зажигающий белую свечу около этого "мемориала". В четверг разработчик графических процессоров Nvidia объявил об отставке основателя компании Дженсена Хуанга с должностей президента и генерального директора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая якобы является источником информации для китайских правительственных структур. Ранее газета New York Times написала, что Элис Хуанг была в близких отношениях с экс-главой Nvidia и при этом якобы служила источником информации для китайских правительственных структур. Дженсен Хуанг признался во внебрачной связи, а компания объявила о начале независимого расследования. МИД КНР назвало беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia. В среду New York Times со ссылкой на бывших сотрудников компании сообщила, что у Хуанга был еще один тайный роман, на этот раз с его подчиненной, вице-президентом компании по здравоохранению Кимберли Пауэлл, а агентство Рейтер в четверг сообщило, что бывший глава Nvidia состоял в интимных отношениях с еще одной сотрудницей компании.

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общество , китай, кнр, nvidia, new york times, мид кнр