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Пассажиры купили через "Макс" уже более миллиона билетов на электрички
Пассажиры купили через "Макс" уже более миллиона билетов на электрички - 13.11.2026, ПРАЙМ
Пассажиры купили через "Макс" уже более миллиона билетов на электрички
Российские пассажиры купили через платформу "Макс" уже более 1 миллиона билетов на электрички и продажи растут от месяца к месяцу, сообщили РЖД. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T13:25+0300
2026-11-13T13:25+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские пассажиры купили через платформу "Макс" уже более 1 миллиона билетов на электрички и продажи растут от месяца к месяцу, сообщили РЖД.
РЖД в марте 2026 года запустили первые продажи билетов на электричку через "Макс". Чат-бот в "Максе" делает покупку билетов на электрички простой и быстрой. В настоящее время эта опция доступна пассажирам 23 пригородных компаний в 60 российских регионах.
"Пассажиры приобрели через чат-бот в мессенджере "Макс" почти 1,1 миллиона билетов на пригородные поезда. Из них в октябре – около 210 тысяч. При этом продажи растут от месяца к месяцу. Например, в сентябре показатель вырос на 25% к августу, а в октябре – еще на 6% к сентябрю", - говорится в сообщении РЖД.
Больше всего билетов с помощью чат-бота в "Максе" купили пассажиры пригородных компаний: "Экспресс-пригород" (по маршрутам Новосибирской области), "Кузбасс-пригород" (по Кемеровской области), "Северо-Западная ППК" (по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), "Алтай-пригород" (по Алтайскому краю), "Омск-пригород" (по Омской области), "Байкальская ППК" (по Иркутской области), "Калининградская ППК" (по Калининградской области), "Свердловская ПК" (по Свердловской области).
В октябре продажи билетов через "Макс" выросли в месячном выражении у компаний: "Калининградская ППК" (почти в 1,5 раза), "Экспресс Приморья" (в 1,5 раза), "Северо-Кавказская ППК" (+40%), "Краспригород" (+34%).
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Пассажиры купили через "Макс" уже более миллиона билетов на электрички
РЖД: пассажиры купили через платформу "Макс" уже более миллиона билетов на электрички
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российские пассажиры купили через платформу "Макс" уже более 1 миллиона билетов на электрички и продажи растут от месяца к месяцу, сообщили РЖД.
РЖД в марте 2026 года запустили первые продажи билетов на электричку через "Макс". Чат-бот в "Максе" делает покупку билетов на электрички простой и быстрой. В настоящее время эта опция доступна пассажирам 23 пригородных компаний в 60 российских регионах.
"Пассажиры приобрели через чат-бот в мессенджере "Макс" почти 1,1 миллиона билетов на пригородные поезда. Из них в октябре – около 210 тысяч. При этом продажи растут от месяца к месяцу. Например, в сентябре показатель вырос на 25% к августу, а в октябре – еще на 6% к сентябрю", - говорится в сообщении РЖД.
Больше всего билетов с помощью чат-бота в "Максе" купили пассажиры пригородных компаний: "Экспресс-пригород" (по маршрутам Новосибирской области), "Кузбасс-пригород" (по Кемеровской области), "Северо-Западная ППК" (по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), "Алтай-пригород" (по Алтайскому краю), "Омск-пригород" (по Омской области), "Байкальская ППК" (по Иркутской области), "Калининградская ППК" (по Калининградской области), "Свердловская ПК" (по Свердловской области).
В октябре продажи билетов через "Макс" выросли в месячном выражении у компаний: "Калининградская ППК" (почти в 1,5 раза), "Экспресс Приморья" (в 1,5 раза), "Северо-Кавказская ППК" (+40%), "Краспригород" (+34%).