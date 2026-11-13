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Мандарины в России подешевели на 10% в первой половине ноября

Мандарины в России подешевели на 10% в первой половине ноября - 13.11.2026, ПРАЙМ

Мандарины в России подешевели на 10% в первой половине ноября

Мандарины в России подешевели на 10% в первой половине ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в крупных торговых сетях килограмм можно... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T00:20+0300

2026-11-13T00:20+0300

2026-11-13T00:20+0300

бизнес

россия

финансы

китай

абхазия

турция

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Мандарины в России подешевели на 10% в первой половине ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в крупных торговых сетях килограмм можно купить от 135 рублей, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "В первой половине ноября мандарины в крупных торговых сетях можно купить от 135 рублей за килограмм, при этом относительно прошлого года их минимальная стоимость снизилась более чем на 10%, а только за последнюю неделю цены опустились почти на 4%", - сказал он. Эксперт отметил, что цены снижаются вслед за началом сбора нового урожая в странах-поставщиках, откуда в торговые сети поступают свежие партии, а ближе к Новому году, когда мандарины появляются на праздничном столе, интерес покупателей к ним традиционно усиливается. Кроме того, он уточнил, что поскольку цитрусовые в России не выращиваются, их доступность в течение всего года обеспечивают поставки из-за рубежа: сейчас мандарины поступают в торговые сети из Китая, Абхазии, Турции, Ирана, Израиля, Египта и Марокко, а также из Аргентины и ЮАР. Широкая география закупок позволяет сетям перераспределять объемы между поставщиками из разных стран и поддерживать стабильное предложение на полках на протяжении всего сезона. В зависимости от формата магазина в ассортименте торговых сетей представлено от 1 до 11 видов мандаринов, а их доля среди всех цитрусовых превышает 30%. Покупатели могут выбрать мини-мандарины, мандарины с листочком, а также популярные гибридные сорта, например "Халлабон" и "Муркотт". Стоимость каждой позиции складывается из цены производителя, затрат поставщика и логистики, поэтому она различается в зависимости от сорта и страны происхождения, а широкий выбор позволяет подобрать мандарины на любой вкус и бюджет, указал Богданов.

китай

абхазия

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бизнес, россия, финансы, китай, абхазия, турция