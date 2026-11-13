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В Волгоградской области сокращены маршруты трех электричек

В Волгоградской области сокращены маршруты трех электричек - 13.11.2026, ПРАЙМ

В Волгоградской области сокращены маршруты трех электричек

Маршруты трех электричек в Волгоградской области сокращены из-за повреждения контактной сети на станции Татьянка, сообщили в пресс-службе Приволжской железной... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T08:35+0300

2026-11-13T08:35+0300

2026-11-13T08:40+0300

бизнес

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 13 ноя – ПРАЙМ. Маршруты трех электричек в Волгоградской области сокращены из-за повреждения контактной сети на станции Татьянка, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги. По данным пресс-службы, в пятницу на станции Татьянка в Волгоградской области в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть. "В связи с повреждением контактной сети три пригородных электропоезда проследуют по сокращенному маршруту", - говорится в сообщении Приволжской железной дороги в канале на платформе "Макс". Изменения коснулись пригородных поездов, следующих утром по маршруту Южная – Тракторная и в обратном направлении.

волгоградская область

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бизнес, волгоградская область