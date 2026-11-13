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В Волгоградской области сокращены маршруты трех электричек
В Волгоградской области сокращены маршруты трех электричек - 13.11.2026, ПРАЙМ
В Волгоградской области сокращены маршруты трех электричек
Маршруты трех электричек в Волгоградской области сокращены из-за повреждения контактной сети на станции Татьянка, сообщили в пресс-службе Приволжской железной... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T08:35+0300
2026-11-13T08:35+0300
2026-11-13T08:40+0300
бизнес
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 13 ноя – ПРАЙМ. Маршруты трех электричек в Волгоградской области сокращены из-за повреждения контактной сети на станции Татьянка, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги. По данным пресс-службы, в пятницу на станции Татьянка в Волгоградской области в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть. "В связи с повреждением контактной сети три пригородных электропоезда проследуют по сокращенному маршруту", - говорится в сообщении Приволжской железной дороги в канале на платформе "Макс". Изменения коснулись пригородных поездов, следующих утром по маршруту Южная – Тракторная и в обратном направлении.
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бизнес, волгоградская область
Бизнес, Волгоградская область
В Волгоградской области сокращены маршруты трех электричек
Маршруты электричек в Волгоградской области сокращены из-за повреждения контактной сети
ВОЛГОГРАД, 13 ноя – ПРАЙМ. Маршруты трех электричек в Волгоградской области сокращены из-за повреждения контактной сети на станции Татьянка, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
По данным пресс-службы, в пятницу на станции Татьянка в Волгоградской области в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть.
"В связи с повреждением контактной сети три пригородных электропоезда проследуют по сокращенному маршруту", - говорится в сообщении Приволжской железной дороги в канале на платформе "Макс".
Изменения коснулись пригородных поездов, следующих утром по маршруту Южная – Тракторная и в обратном направлении.