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Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе в США за рекордную сумму
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе в США за рекордную сумму - 13.11.2026, ПРАЙМ
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе в США за рекордную сумму
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Световой меч Дарта Вейдера из киносаги "Звездные войны" был продан на торгах в США почти за пять миллионов долларов, установив рекорд... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:24+0300
2026-11-13T10:24+0300
2026-11-13T10:24+0300
сша
аукцион
общество
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Световой меч Дарта Вейдера из киносаги "Звездные войны" был продан на торгах в США почти за пять миллионов долларов, установив рекорд стоимости, сообщает аукционный дом Heritage Auctions. "Световой меч Дарта Вейдера… был продан за 4,875 миллиона долларов. Это стало мировым рекордом стоимости для любого предмета коллекционирования, связанного со "Звездными войнами", - говорится в заявлении. Как отмечается, оружие рыцаря-джедая, перешедшего на "темную сторону силы", использовалось на съемках фильмов "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Этот меч, в том числе, использовался в кульминационном поединке, во время которого Дарт Вейдер говорит Люку Скайуокеру: "Нет, я твой отец".
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сша, аукцион, общество
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе в США за рекордную сумму
Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе в США за рекордные 4,875 миллиона долларов
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Световой меч Дарта Вейдера из киносаги "Звездные войны" был продан на торгах в США почти за пять миллионов долларов, установив рекорд стоимости, сообщает аукционный дом Heritage Auctions.
"Световой меч Дарта Вейдера… был продан за 4,875 миллиона долларов. Это стало мировым рекордом стоимости для любого предмета коллекционирования, связанного со "Звездными войнами", - говорится в заявлении.
Как отмечается, оружие рыцаря-джедая, перешедшего на "темную сторону силы", использовалось на съемках фильмов "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая".
Этот меч, в том числе, использовался в кульминационном поединке, во время которого Дарт Вейдер говорит Люку Скайуокеру: "Нет, я твой отец".