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Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе в США за рекордную сумму

Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе в США за рекордную сумму - 13.11.2026, ПРАЙМ

Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе в США за рекордную сумму

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Световой меч Дарта Вейдера из киносаги "Звездные войны" был продан на торгах в США почти за пять миллионов долларов, установив рекорд... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:24+0300

2026-11-13T10:24+0300

2026-11-13T10:24+0300

сша

аукцион

общество

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Световой меч Дарта Вейдера из киносаги "Звездные войны" был продан на торгах в США почти за пять миллионов долларов, установив рекорд стоимости, сообщает аукционный дом Heritage Auctions. "Световой меч Дарта Вейдера… был продан за 4,875 миллиона долларов. Это стало мировым рекордом стоимости для любого предмета коллекционирования, связанного со "Звездными войнами", - говорится в заявлении. Как отмечается, оружие рыцаря-джедая, перешедшего на "темную сторону силы", использовалось на съемках фильмов "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Этот меч, в том числе, использовался в кульминационном поединке, во время которого Дарт Вейдер говорит Люку Скайуокеру: "Нет, я твой отец".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сша, аукцион, общество