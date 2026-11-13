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Мексика сократила доступный ей лимит по гибкой кредитной линии МВФ

Мексика сократила доступный ей лимит по гибкой кредитной линии МВФ - 13.11.2026, ПРАЙМ

Мексика сократила доступный ей лимит по гибкой кредитной линии МВФ

Мексика добровольно сократила доступный ей лимит по гибкой кредитной линии Международного валютного фонда (МВФ) с 24 до примерно 18 миллиардов долларов в связи... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T02:39+0300

2026-11-13T02:39+0300

2026-11-13T02:39+0300

финансы

мировая экономика

мексика

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МЕХИКО, 13 ноя - ПРАЙМ. Мексика добровольно сократила доступный ей лимит по гибкой кредитной линии Международного валютного фонда (МВФ) с 24 до примерно 18 миллиардов долларов в связи с укреплением экономики и повышением способности страны противостоять внешним финансовым потрясениям, сообщило министерство финансов страны. "Это добровольное сокращение отражает укрепление способности Мексики противостоять эпизодам международной финансовой нестабильности, сохраняя при этом дополнительную значительную защиту от внешних рисков", - говорится в совместном заявлении министерства финансов и Банка Мексики. Решение было принято по итогам пересмотра соглашения, продленного в ноябре 2025 года. Доступный объем средств снижен с 200% до 150% квоты Мексики в фонде и теперь составляет 13,369 миллиарда специальных прав заимствования (SDR), или около 18 миллиардов долларов. МВФ подтвердил, что страна по-прежнему соответствует всем критериям для доступа к средствам кредитной линии в случае необходимости, причем без дополнительных условий после получения финансирования. Фонд отметил устойчивость внешнеэкономического положения Мексики, достаточный объем международных резервов, стабильность государственных финансов и государственного долга, а также надежность денежно-кредитной и валютной политики и финансовой системы.

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финансы, мировая экономика, мексика, мвф, банк мексики