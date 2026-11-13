Сбой в работе сервисов Microsoft затронул ряд стран Европы
Сбой в работе сервисов Microsoft затронул госучреждения и аэропорты в Европе
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Сбой в работе сервисов Microsoft затронул не только частных пользователей, но и государственные и общественные учреждения, ведомства и аэропорты в ряде стран Европы, в том числе в Великобритании, Австрии и Нидерландах.
В работе сервисов Microsoft по всему миру 12 ноября наблюдался масштабный сбой. Пользователи в разных странах жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании.
В Великобритании о сбоях в работе систем Microsoft сообщила Национальная служба здравоохранения (NHS), аэропорты Хитроу, Манчестер и Станстед, а также школы, полиция, некоторые муниципальные органы власти и государственные ведомства.
Совет по судебной системе Нидерландов заявил в пятницу, что суды в стране испытывают проблемы с электронной почтой: письма часто невозможно отправить или получить. На сбои в работе с электронной почтой пожаловались также некоторые муниципалитеты, университеты и региональные телерадиовещательные компании Omroep Flevoland и RTV Utrecht
В Австрии, по сообщениям австрийских СМИ, проблемы затронули частных пользователей и организации.
В частности, в пятницу утром портал allestörungen.at фиксировал сотни сообщений о сбоях в работе Outlook. Пик жалоб пришелся на 8.33 утра (10.33 мск), когда было зарегистрировано 689 уведомлений о сбоях.
По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.