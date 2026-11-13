https://1prime.ru/20261113/microsoft-875193262.html

Microsoft исключила кибератаку из-за масштабных сбоев в работе сервисов

Microsoft исключила кибератаку из-за масштабных сбоев в работе сервисов - 13.11.2026, ПРАЙМ

Microsoft исключила кибератаку из-за масштабных сбоев в работе сервисов

Масштабные сбои в работе сервисов Microsoft не стали результатом злонамеренных действий или кибератаки, заявил исполнительный вице-президент компании в... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:59+0300

2026-11-13T10:59+0300

2026-11-13T10:59+0300

технологии

microsoft

downdetector

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Масштабные сбои в работе сервисов Microsoft не стали результатом злонамеренных действий или кибератаки, заявил исполнительный вице-президент компании в направлении Copilot, Agents и Platform Чарльз Ламанна (Charles Lamanna). "Пока могу подтвердить, что нет никаких признаков того, что это результат злонамеренных действий или кибератак", - написал он в соцсети X. Также он подтвердил, что компания работает над устранением проблемы. Ранее техническая служба компании сообщила, что сбои в работе пока не удается устранить и Microsoft работает над поиском решения. В работе сервисов Microsoft по всему миру в четверг наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены.

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2026

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технологии, microsoft, downdetector