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Microsoft исключила кибератаку из-за масштабных сбоев в работе сервисов
Microsoft исключила кибератаку из-за масштабных сбоев в работе сервисов - 13.11.2026, ПРАЙМ
Microsoft исключила кибератаку из-за масштабных сбоев в работе сервисов
Масштабные сбои в работе сервисов Microsoft не стали результатом злонамеренных действий или кибератаки, заявил исполнительный вице-президент компании в... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T10:59+0300
2026-11-13T10:59+0300
2026-11-13T10:59+0300
технологии
microsoft
downdetector
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Масштабные сбои в работе сервисов Microsoft не стали результатом злонамеренных действий или кибератаки, заявил исполнительный вице-президент компании в направлении Copilot, Agents и Platform Чарльз Ламанна (Charles Lamanna).
"Пока могу подтвердить, что нет никаких признаков того, что это результат злонамеренных действий или кибератак", - написал он в соцсети X.
Также он подтвердил, что компания работает над устранением проблемы.
Ранее техническая служба компании сообщила, что сбои в работе пока не удается устранить и Microsoft работает над поиском решения.
В работе сервисов Microsoft по всему миру в четверг наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены.
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технологии, microsoft, downdetector
Технологии, Microsoft, Downdetector
Microsoft исключила кибератаку из-за масштабных сбоев в работе сервисов
Ламанна: масштабные сбои в работе сервисов Microsoft не стали результатом кибератаки
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Масштабные сбои в работе сервисов Microsoft не стали результатом злонамеренных действий или кибератаки, заявил исполнительный вице-президент компании в направлении Copilot, Agents и Platform Чарльз Ламанна (Charles Lamanna).
"Пока могу подтвердить, что нет никаких признаков того, что это результат злонамеренных действий или кибератак", - написал он в соцсети X.
Также он подтвердил, что компания работает над устранением проблемы.
Ранее техническая служба компании сообщила, что сбои в работе пока не удается устранить и Microsoft работает над поиском решения.
В работе сервисов Microsoft по всему миру в четверг наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены.