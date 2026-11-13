https://1prime.ru/20261113/microsoft-875193943.html
Microsoft заявила об успехах в устранении сбоев
Microsoft заявила об успехах в устранении сбоев - 13.11.2026, ПРАЙМ
Microsoft заявила об успехах в устранении сбоев
Компания Microsoft заявила об успехах в устранении отдельных сбоев в работе, продолжая восстановление полноценной работы сервисов, говорится в сообщении... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T11:14+0300
2026-11-13T11:14+0300
2026-11-13T11:17+0300
технологии
microsoft
downdetector
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Компания Microsoft заявила об успехах в устранении отдельных сбоев в работе, продолжая восстановление полноценной работы сервисов, говорится в сообщении технической службы. "Мы наблюдаем положительные результаты в плане стабильности работы сервиса и увеличения пропускной способности благодаря нашим последним мерам оптимизации", - говорится в сообщении Microsoft в соцсети X. Служба отмечает, что расширяет масштабы реализации этих мер в затронутых странах для устойчивого восстановления работы. В работе сервисов Microsoft по всему миру 12 ноября наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.
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технологии, microsoft, downdetector
Технологии, Microsoft, Downdetector
Microsoft заявила об успехах в устранении сбоев
Microsoft заявила об успехах в устранении отдельных сбоев в работе сервисов
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Компания Microsoft заявила об успехах в устранении отдельных сбоев в работе, продолжая восстановление полноценной работы сервисов, говорится в сообщении технической службы.
"Мы наблюдаем положительные результаты в плане стабильности работы сервиса и увеличения пропускной способности благодаря нашим последним мерам оптимизации", - говорится в сообщении Microsoft в соцсети X.
Служба отмечает, что расширяет масштабы реализации этих мер в затронутых странах для устойчивого восстановления работы.
В работе сервисов Microsoft по всему миру 12 ноября наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.