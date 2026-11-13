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Сбой Microsoft нарушил работу госслужб Новой Зеландии

Сбой Microsoft нарушил работу госслужб Новой Зеландии - 13.11.2026, ПРАЙМ

Сбой Microsoft нарушил работу госслужб Новой Зеландии

Глобальный сбой сервисов Microsoft нарушил работу ряда государственных служб Новой Зеландии: в стране остановились сделки с недвижимостью, рассмотрение визовых... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T12:42+0300

2026-11-13T12:42+0300

2026-11-13T12:42+0300

технологии

новая зеландия

microsoft

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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Глобальный сбой сервисов Microsoft нарушил работу ряда государственных служб Новой Зеландии: в стране остановились сделки с недвижимостью, рассмотрение визовых заявлений, с МИД можно связаться только по телефону, следует из сообщений ведомств. Министерство иностранных дел и торговли в пятницу сообщило о нарушениях с электронной почты. "Возможность МИД получать электронные письма нарушена из-за глобального сбоя Microsoft. Если вам требуется срочная консульская помощь, позвоните нам", — говорится в уведомлении. Иммиграционная служба Новой Зеландии, в свою очередь, остановила рассмотрение всех визовых заявлений и временно прекратила их прием через обновленную платформу Immigration Online. Кроме этого, сбой затронул регулятора рынка недвижимости REA, который сообщил о невозможности передачи документов и проведения расчетов. Глобальный сбой сервисов Microsoft привел к проблемам доступа к почте Outlook и другим сервисам Microsoft 365, в том числе к Teams и Copilot. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.

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технологии, новая зеландия, microsoft