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Сбой Microsoft нарушил работу госслужб Новой Зеландии - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Сбой Microsoft нарушил работу госслужб Новой Зеландии
Сбой Microsoft нарушил работу госслужб Новой Зеландии - 13.11.2026, ПРАЙМ
Сбой Microsoft нарушил работу госслужб Новой Зеландии
Глобальный сбой сервисов Microsoft нарушил работу ряда государственных служб Новой Зеландии: в стране остановились сделки с недвижимостью, рассмотрение визовых... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T12:42+0300
2026-11-13T12:42+0300
технологии
новая зеландия
microsoft
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875199530.jpg?1794562971
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Глобальный сбой сервисов Microsoft нарушил работу ряда государственных служб Новой Зеландии: в стране остановились сделки с недвижимостью, рассмотрение визовых заявлений, с МИД можно связаться только по телефону, следует из сообщений ведомств. Министерство иностранных дел и торговли в пятницу сообщило о нарушениях с электронной почты. "Возможность МИД получать электронные письма нарушена из-за глобального сбоя Microsoft. Если вам требуется срочная консульская помощь, позвоните нам", — говорится в уведомлении. Иммиграционная служба Новой Зеландии, в свою очередь, остановила рассмотрение всех визовых заявлений и временно прекратила их прием через обновленную платформу Immigration Online. Кроме этого, сбой затронул регулятора рынка недвижимости REA, который сообщил о невозможности передачи документов и проведения расчетов. Глобальный сбой сервисов Microsoft привел к проблемам доступа к почте Outlook и другим сервисам Microsoft 365, в том числе к Teams и Copilot. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, новая зеландия, microsoft
Технологии, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, Microsoft
12:42 13.11.2026
 
Сбой Microsoft нарушил работу госслужб Новой Зеландии

Глобальный сбой Microsoft нарушил работу ряда государственных служб Новой Зеландии

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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Глобальный сбой сервисов Microsoft нарушил работу ряда государственных служб Новой Зеландии: в стране остановились сделки с недвижимостью, рассмотрение визовых заявлений, с МИД можно связаться только по телефону, следует из сообщений ведомств.
Министерство иностранных дел и торговли в пятницу сообщило о нарушениях с электронной почты.
"Возможность МИД получать электронные письма нарушена из-за глобального сбоя Microsoft. Если вам требуется срочная консульская помощь, позвоните нам", — говорится в уведомлении.
Иммиграционная служба Новой Зеландии, в свою очередь, остановила рассмотрение всех визовых заявлений и временно прекратила их прием через обновленную платформу Immigration Online.
Кроме этого, сбой затронул регулятора рынка недвижимости REA, который сообщил о невозможности передачи документов и проведения расчетов.
Глобальный сбой сервисов Microsoft привел к проблемам доступа к почте Outlook и другим сервисам Microsoft 365, в том числе к Teams и Copilot. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.
 
ТехнологииНОВАЯ ЗЕЛАНДИЯMicrosoft
 
 
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