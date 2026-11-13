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Миллионы пользователей остались без доступа к сервисам из-за сбоя Microsoft

Миллионы пользователей остались без доступа к сервисам из-за сбоя Microsoft - 13.11.2026, ПРАЙМ

Миллионы пользователей остались без доступа к сервисам из-за сбоя Microsoft

Глобальный сбой в работе Microsoft лишил миллионы пользователей доступа к рабочим сервисам, таким как электронная почта и приложения для совещаний, сообщает... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T15:27+0300

2026-11-13T15:27+0300

2026-11-13T15:27+0300

технологии

microsoft

cnn

downdetector

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Глобальный сбой в работе Microsoft лишил миллионы пользователей доступа к рабочим сервисам, таким как электронная почта и приложения для совещаний, сообщает телеканал CNN. "Сбой в работе Microsoft, начавшийся более 12 часов назад, лишил миллионы людей по всему миру доступа к электронной почте Outlook, инструментам для проведения совещаний Teams и другим основным средствам современной офисной работы", - говорится в сообщении. Отмечается, что сбой нарушил работу банков, судов и правительственных учреждений во многих странах. Подчеркивается, что Microsoft пытается устранить проблему и утверждает, что сбой не был вызван нарушением кибербезопасности в системе самой компании. CNN поясняет, что сотрудники многих учреждений в разных странах мира используют пакет приложений Microsoft практически для всего, включая: переписку по электронной почте, создание и отправку документов, а также проведение онлайн-совещаний. В работе сервисов Microsoft по всему миру 12 ноября наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены.

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технологии, microsoft, cnn, downdetector