https://1prime.ru/20261113/microsoft-875215008.html

Сбой в работе Microsoft затронул три чешских министерства

Сбой в работе Microsoft затронул три чешских министерства - 13.11.2026, ПРАЙМ

Сбой в работе Microsoft затронул три чешских министерства

Три чешских министерства - финансов, транспорта и образования - были затронуты в пятницу массовым сбоем в работе Microsoft, сообщило агентство ЧТК. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T18:17+0300

2026-11-13T18:17+0300

2026-11-13T18:17+0300

технологии

чехия

microsoft

downdetector

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ПРАГА, 13 ноя - ПРАЙМ. Три чешских министерства - финансов, транспорта и образования - были затронуты в пятницу массовым сбоем в работе Microsoft, сообщило агентство ЧТК. "Сегодня (в пятницу - ред.) три министерства - финансов, транспорта и образования - сообщили о сбоях в работе сервисов чешского подразделения Microsoft, которое подтвердило данные проблемы. По словам пресс-секретаря подразделения (Microsoft в Чехии - ред.) Каролины Кржиженецкой, ничто не указывает на то, что это была кибератака или преднамеренное стремление нанести ущерб указанным ведомствам", - говорится в сообщении. В работе сервисов Microsoft по всему миру 12 ноября наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.

чехия

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технологии, чехия, microsoft, downdetector