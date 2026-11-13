https://1prime.ru/20261113/microsoft-875215008.html
Сбой в работе Microsoft затронул три чешских министерства
Сбой в работе Microsoft затронул три чешских министерства - 13.11.2026, ПРАЙМ
Сбой в работе Microsoft затронул три чешских министерства
Три чешских министерства - финансов, транспорта и образования - были затронуты в пятницу массовым сбоем в работе Microsoft, сообщило агентство ЧТК. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T18:17+0300
2026-11-13T18:17+0300
2026-11-13T18:17+0300
технологии
чехия
microsoft
downdetector
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875215008.jpg?1794583036
ПРАГА, 13 ноя - ПРАЙМ. Три чешских министерства - финансов, транспорта и образования - были затронуты в пятницу массовым сбоем в работе Microsoft, сообщило агентство ЧТК.
"Сегодня (в пятницу - ред.) три министерства - финансов, транспорта и образования - сообщили о сбоях в работе сервисов чешского подразделения Microsoft, которое подтвердило данные проблемы. По словам пресс-секретаря подразделения (Microsoft в Чехии - ред.) Каролины Кржиженецкой, ничто не указывает на то, что это была кибератака или преднамеренное стремление нанести ущерб указанным ведомствам", - говорится в сообщении.
В работе сервисов Microsoft по всему миру 12 ноября наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.
чехия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, чехия, microsoft, downdetector
Технологии, ЧЕХИЯ, Microsoft, Downdetector
Сбой в работе Microsoft затронул три чешских министерства
ЧТК: три чешских министерства затронуты массовым сбоем в работе Microsoft
ПРАГА, 13 ноя - ПРАЙМ. Три чешских министерства - финансов, транспорта и образования - были затронуты в пятницу массовым сбоем в работе Microsoft, сообщило агентство ЧТК.
"Сегодня (в пятницу - ред.) три министерства - финансов, транспорта и образования - сообщили о сбоях в работе сервисов чешского подразделения Microsoft, которое подтвердило данные проблемы. По словам пресс-секретаря подразделения (Microsoft в Чехии - ред.) Каролины Кржиженецкой, ничто не указывает на то, что это была кибератака или преднамеренное стремление нанести ущерб указанным ведомствам", - говорится в сообщении.
В работе сервисов Microsoft по всему миру 12 ноября наблюдался масштабный сбой. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час, и проблемы до сих пор полностью не устранены. Представитель компании заявлял, что сбой не вызван кибератакой.