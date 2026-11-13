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Microsoft объяснила сбой в работе сервисов технической ошибкой - 13.11.2026, ПРАЙМ
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Microsoft объяснила сбой в работе сервисов технической ошибкой
Microsoft объяснила сбой в работе сервисов технической ошибкой - 13.11.2026, ПРАЙМ
Microsoft объяснила сбой в работе сервисов технической ошибкой
Масштабный сбой в работе сервисов Microsoft по всему миру был вызван технической ошибкой, а не кибератакой или деятельностью ИИ-агентов. Об этом РИА Новости... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T22:18+0300
2026-11-13T22:18+0300
технологии
microsoft
downdetector
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ВАШИНГТОН, 13 ноя — ПРАЙМ. Масштабный сбой в работе сервисов Microsoft по всему миру был вызван технической ошибкой, а не кибератакой или деятельностью ИИ-агентов. Об этом РИА Новости заявила представитель компании."Это была техническая проблема, не связанная с кибератакой или ИИ-агентами. Инцидент был вызван ошибкой, допущенной в ходе более раннего наращивания пропускной способности сети и проявившейся после недавнего изменения в сети", — пояснила она.Сбой произошел 12 ноября. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час.По словам представителя Microsoft, компания уже устранила первопричину и продолжает восстанавливать работу сервисов для остальных клиентов и регионов. "С учетом масштабов нагрузки мы восстанавливали сервисы постепенно, проверяя стабильность на каждом этапе. Хотя это заняло больше времени, такой подход помог обеспечить стабильное восстановление", — добавила она.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
технологии, microsoft, downdetector
Технологии, Microsoft, Downdetector
22:18 13.11.2026
 
Microsoft объяснила сбой в работе сервисов технической ошибкой

Microsoft: сбой в работе сервисов был вызван технической ошибкой, а не кибератакой

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ВАШИНГТОН, 13 ноя — ПРАЙМ. Масштабный сбой в работе сервисов Microsoft по всему миру был вызван технической ошибкой, а не кибератакой или деятельностью ИИ-агентов. Об этом РИА Новости заявила представитель компании.
"Это была техническая проблема, не связанная с кибератакой или ИИ-агентами. Инцидент был вызван ошибкой, допущенной в ходе более раннего наращивания пропускной способности сети и проявившейся после недавнего изменения в сети", — пояснила она.
Сбой произошел 12 ноября. Пользователи жаловались на работу электронной почты Outlook, а также Microsoft 365, Copilot, Teams и других сервисов компании. По данным портала Downdetector, сбой затронул 74 страны и территории всего за час.
По словам представителя Microsoft, компания уже устранила первопричину и продолжает восстанавливать работу сервисов для остальных клиентов и регионов. "С учетом масштабов нагрузки мы восстанавливали сервисы постепенно, проверяя стабильность на каждом этапе. Хотя это заняло больше времени, такой подход помог обеспечить стабильное восстановление", — добавила она.
 
ТехнологииMicrosoftDowndetector
 
 
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