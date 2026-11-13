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МЭР оценило темпы роста ВВП России по итогам 2026 года - 13.11.2026, ПРАЙМ
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МЭР оценило темпы роста ВВП России по итогам 2026 года
МЭР оценило темпы роста ВВП России по итогам 2026 года - 13.11.2026, ПРАЙМ
МЭР оценило темпы роста ВВП России по итогам 2026 года
Темпы роста ВВП России по итогам 2026 года могут оказаться несколько выше текущего прогноза в 0,6%, сообщили журналистам в Минэкономразвития. | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T19:17+0300
2026-11-13T19:17+0300
россия
росстат
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875218451.jpg?1794586674
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Темпы роста ВВП России по итогам 2026 года могут оказаться несколько выше текущего прогноза в 0,6%, сообщили журналистам в Минэкономразвития. Ранее в пятницу Росстат сообщил, что экономика России в третьем квартале текущего года выросла на 1% в годовом выражении после роста на 1,3% во втором, снижения на 0,2% - в первом. Оценка Росстата оказалась лучше той, что делало ранее Минэкономразвития (в министерстве оценивали рост ВВП РФ в третьем квартале в 0,6%). "Предварительная оценка Росстата дает основания полагать, что темпы роста ВВП по итогам 2026 года могут оказаться несколько выше текущего прогноза. Дальнейшая динамика будет зависеть от скорости структурных изменений в экономике и эффективной реализации национальных проектов", - говорится в комментарии министерства. Текущий прогноз Минэкономразвития исходит из того, что рост ВВП России в 2026 году составит 0,6%.
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россия, росстат
РОССИЯ, Росстат
19:17 13.11.2026
 
МЭР оценило темпы роста ВВП России по итогам 2026 года

МЭР: темпы роста ВВП России в 2026 году могут оказаться выше текущего прогноза

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Темпы роста ВВП России по итогам 2026 года могут оказаться несколько выше текущего прогноза в 0,6%, сообщили журналистам в Минэкономразвития.
Ранее в пятницу Росстат сообщил, что экономика России в третьем квартале текущего года выросла на 1% в годовом выражении после роста на 1,3% во втором, снижения на 0,2% - в первом. Оценка Росстата оказалась лучше той, что делало ранее Минэкономразвития (в министерстве оценивали рост ВВП РФ в третьем квартале в 0,6%).
"Предварительная оценка Росстата дает основания полагать, что темпы роста ВВП по итогам 2026 года могут оказаться несколько выше текущего прогноза. Дальнейшая динамика будет зависеть от скорости структурных изменений в экономике и эффективной реализации национальных проектов", - говорится в комментарии министерства.
Текущий прогноз Минэкономразвития исходит из того, что рост ВВП России в 2026 году составит 0,6%.
 
РОССИЯРосстат
 
 
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