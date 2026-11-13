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МЭР оценило темпы роста ВВП России по итогам 2026 года

МЭР оценило темпы роста ВВП России по итогам 2026 года - 13.11.2026, ПРАЙМ

МЭР оценило темпы роста ВВП России по итогам 2026 года

Темпы роста ВВП России по итогам 2026 года могут оказаться несколько выше текущего прогноза в 0,6%, сообщили журналистам в Минэкономразвития. | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T19:17+0300

2026-11-13T19:17+0300

2026-11-13T19:17+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Темпы роста ВВП России по итогам 2026 года могут оказаться несколько выше текущего прогноза в 0,6%, сообщили журналистам в Минэкономразвития. Ранее в пятницу Росстат сообщил, что экономика России в третьем квартале текущего года выросла на 1% в годовом выражении после роста на 1,3% во втором, снижения на 0,2% - в первом. Оценка Росстата оказалась лучше той, что делало ранее Минэкономразвития (в министерстве оценивали рост ВВП РФ в третьем квартале в 0,6%). "Предварительная оценка Росстата дает основания полагать, что темпы роста ВВП по итогам 2026 года могут оказаться несколько выше текущего прогноза. Дальнейшая динамика будет зависеть от скорости структурных изменений в экономике и эффективной реализации национальных проектов", - говорится в комментарии министерства. Текущий прогноз Минэкономразвития исходит из того, что рост ВВП России в 2026 году составит 0,6%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, росстат