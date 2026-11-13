https://1prime.ru/20261113/minekonomrazvitiya-875218538.html

Минэкономразвития оценило рост ВВП России в третьем квартале

Минэкономразвития оценило рост ВВП России в третьем квартале - 13.11.2026, ПРАЙМ

Минэкономразвития оценило рост ВВП России в третьем квартале

Экономика России продолжает развиваться, несмотря на внешние вызовы и ограничения, рост ВВП в третьем квартале обеспечен в том числе за счет внутреннего спроса, | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T19:18+0300

2026-11-13T19:18+0300

2026-11-13T19:18+0300

россия

росстат

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875218538.jpg?1794586719

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Экономика России продолжает развиваться, несмотря на внешние вызовы и ограничения, рост ВВП в третьем квартале обеспечен в том числе за счет внутреннего спроса, заявили в Минэкономразвития. Ранее в пятницу Росстат сообщил, что экономика России в третьем квартале текущего года выросла на 1% в годовом выражении после роста на 1,3% во втором, снижения на 0,2% - в первом. "Российская экономика продолжает развиваться, несмотря на внешние вызовы и ограничения. По оперативным данным, рост ВВП в третьем квартале обеспечили внутренний спрос и отдельные отрасли реального сектора. В плюсе были обрабатывающие производства, основной вклад внесли машиностроительный и металлургический комплексы. Вернулось к росту строительство, продолжил расти грузооборот транспорта", - отмечается в комментарии министерства к данным Росстата.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат