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Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России за девять месяцев
Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России за девять месяцев - 13.11.2026, ПРАЙМ
Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России за девять месяцев
Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России по итогам девяти месяцев текущего года с прежних 0,6% до 0,8% в годовом выражении, следует из комментария... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T19:19+0300
2026-11-13T19:19+0300
2026-11-13T19:19+0300
россия
росстат
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России по итогам девяти месяцев текущего года с прежних 0,6% до 0,8% в годовом выражении, следует из комментария министерства. Ранее в пятницу Росстат опубликовал предварительную оценку роста российской экономики в третьем квартале, она оказалась лучше той, что делало в конце октября Минэкономразвития. Вслед за этим министерство уточнило свои расчеты по росту экономики за девять месяцев, сделанные в конце октября. "По предварительной оценке Росстата, рост ВВП в третьем квартале 2026 года составил 1% в годовом выражении (что несколько выше оценки Минэкономразвития России, основанной на оперативных данных) после роста на 1,3% в годовом выражении во втором квартале. По итогам 9 месяцев 2026 года экономика выросла на 0,8% год к году", - отмечается в комментарии ведомства.
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россия, росстат
Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России за девять месяцев
Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России по итогам девяти месяцев до 0,8%
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России по итогам девяти месяцев текущего года с прежних 0,6% до 0,8% в годовом выражении, следует из комментария министерства.
Ранее в пятницу Росстат
опубликовал предварительную оценку роста российской экономики в третьем квартале, она оказалась лучше той, что делало в конце октября Минэкономразвития. Вслед за этим министерство уточнило свои расчеты по росту экономики за девять месяцев, сделанные в конце октября.
"По предварительной оценке Росстата, рост ВВП в третьем квартале 2026 года составил 1% в годовом выражении (что несколько выше оценки Минэкономразвития России, основанной на оперативных данных) после роста на 1,3% в годовом выражении во втором квартале. По итогам 9 месяцев 2026 года экономика выросла на 0,8% год к году", - отмечается в комментарии ведомства.