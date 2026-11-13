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Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России за девять месяцев

Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России за девять месяцев - 13.11.2026, ПРАЙМ

Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России за девять месяцев

Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России по итогам девяти месяцев текущего года с прежних 0,6% до 0,8% в годовом выражении, следует из комментария... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T19:19+0300

2026-11-13T19:19+0300

2026-11-13T19:19+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России по итогам девяти месяцев текущего года с прежних 0,6% до 0,8% в годовом выражении, следует из комментария министерства. Ранее в пятницу Росстат опубликовал предварительную оценку роста российской экономики в третьем квартале, она оказалась лучше той, что делало в конце октября Минэкономразвития. Вслед за этим министерство уточнило свои расчеты по росту экономики за девять месяцев, сделанные в конце октября. "По предварительной оценке Росстата, рост ВВП в третьем квартале 2026 года составил 1% в годовом выражении (что несколько выше оценки Минэкономразвития России, основанной на оперативных данных) после роста на 1,3% в годовом выражении во втором квартале. По итогам 9 месяцев 2026 года экономика выросла на 0,8% год к году", - отмечается в комментарии ведомства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, росстат